З 25 листопада в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху (ПДР). Вони стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів і пішоходів.

Що змінилося для водіїв, пішоходів і велосипедистів, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства. Зверніть увагу Система автофіксації почала штрафувати водіїв "євроблях": як це працює Докладніше про нове у ПДР Відтепер водій і пасажири таксі повинні пристібатися під час руху як у населеному пункті, так і поза його межами. Те ж саме стосується і інструкторів з водіння. Раніше усі вони могли бути не пристебнутими.



Не пристібатися в населеному пункті можна лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних і спеціальних транспортних засобів. Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Вони повинні бути чистими та достатньо освітленими. Велосипедисти можуть користуватися смугою для маршрутного пасажирського транспорту. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи. Правило поширюється і на пішоходів, що рухаються проїжджою частиною, і тих, що узбіччям.