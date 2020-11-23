Кабінет Міністрів України хоче змінити міграційне законодавство. Уряд зареєстрував 20 листопада у Верховній Раді відповідний законопроєкт № 4412.

Проєкт пропонує удосконалити норми законодавства України щодо перебування іноземців та осіб без громадянства на території держави. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

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Що пропонують змінити

Згідно з документом, пропонують змінити деякі норми:

підвищити рівень відповідальності як іноземців, так і їх приймаючої сторони;

спростити процедури продовження строку перебування іноземців в Україні;

а також – обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні тощо.

Які дії приймаючої сторони

Приймаюча сторона зобов'язана:

► вжити певні заходи до своєчасного подання ними заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні;

► повідомити про припинення підстав для такого перебування;

► виконати взяті на себе зобов'язання зі сплати витрат цих осіб, пов'язаних з їхнім перебуванням на території України та виїздом з неї.

Особи, щодо яких ухвалили рішення, зобов'язані покинути межі держави упродовж місяця.

Іноземці та особи без громадянства, які протягом одного місяця з дня прийняття рішення про припинення громадянства України звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, вважаються такими, що постійно проживають в Україні,

– зазначили в документі.

Продовження строку перебування

У продовженні строку перебування відмовлять у разі:

відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов'язаних із перебуванням іноземця або апатрида;

коли є обґрунтовані підстави вважати, що такі особи мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні;

коли іноземець або особа без громадянства не подали підтвердження підстав для подальшого перебування;

коли дані, отримані з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів держорганів, не підтверджують подану іноземцем або апатридом інформацію;

подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів.

"За продовження строку перебування справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року", – написали у законопроєкті.