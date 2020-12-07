У Швеції таки вирішили запровадити жорсткі обмеження. Раніше країна була єдиною у Скандинавії, яка до останнього відмовлялась від посиленого карантину.

Чому змінили тактику

Уряд вирішив запровадити карантин після стрімкого збільшення захворюваності та летальних випадків. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

До теми Після відмови від карантину економіка Швеції зросла більше, ніж очікувалося

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен оголосив нові обмеження: Людям заборонили збиратись групами понад 8 людей.

Кінотеатри та інші розважальні заклади не працюватимуть.

Також зачинили школи.

Ввели нові правила на продаж алкоголю. Зверніть увагу! У Швеції не запроваджували жорсткий карантин навіть під час першої хвилі коронавірусу. Влада країни стверджувала, що не можна так обмежувати права й свободи громадян. Що говорили медики

Лікаря госпіталю у Стокгольмі Петро Новак наголосив, що медики ніколи не погоджувались із думкою МОЗ Швеції, щодо перспективи набуття колективного імунітету шляхом відкритого контактування з вірусом. Лікар додав, що влада обрала стратегію, через яку країна сильно постраждала під час першої хвилі.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тенгелл визнав, що країна не набула колективного імунітету.

Що з коронавірусом у Швеції