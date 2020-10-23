У США через 2 тижні, 3 листопада, відбудуться президентські вибори. Незалежно від результатів голосування політика Вашингтона щодо України навряд чи зазнає серйозних змін.

Серед основних кандидатів у президенти США є чинний глава держави Дональд Трамп та представник демократів Джо Байден. Жоден з них не погіршить свою політику щодо України. Про це заявив директор Центру Євразії Атлантичної ради та експосол США в Україні Джон Гербст, повідомляє Укрінформ.

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Гадаю, наша зовнішня політика буде такою ж, незалежно від того, хто виграє майбутні вибори,

– зауважив Гербст.

Підтримка України Трампом

За його словами, адміністрація Трампа та більшість республіканців у Конгресі усвідомлюють небезпеку недружньої зовнішньої політики Кремля та втручання у внутрішні справи США. Американський президент підтримував та посилював санкції проти Росії.Трамп навіть схвалив поставку в Україну летальної зброї Javelin, що відмовлявся робити його попередник Барак Обама.

Що буде, якщо переможе Байден

На думку Гербста, Байден у разі перемоги не просто продовжуватиме нинішню політику, а просуватиме її більш наполегливо.

Підтримка України відповідає національним інтересам США. Попри певні проблеми у відносинах між країнами у 2019 році, наразі все стабілізувалося.

Що стосується Зеленського та його команди, то в них, за словами експосла, є альтернатива: або слідувати у фарватері Кремля, або робити все необхідне заради підтримки Заходу.