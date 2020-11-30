НАТО стурбоване зміцненням позицій Росії після подій у Білорусі й Карабаху
Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбовання зміцненням позицій Росії у світі. Зокрема, він виділив поширення російської військової присутності внаслідок подій, що восени 2020 року розгорнулися в Білорусі й Нагірному Карабаху.
Глави МЗС НАТО мають намір 1 – 2 грудня у форматі відеоконференції обговорити зміцнення позицій Росії. Про це на своїй пресконеференції повідомив генсек Єнс Столтенберг.
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Міністри закордонних справ обговорять, що ще ми можемо зробити у відповідь на розширення військової активності Росії,
– повідомив генсек Альянсу.
Він підкреслив, що росіяни модернізують власний ядерний арсенал і розгортають нові ракети й сили від крайньої півночі й аж до Лівії та Сирії.
"Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз у Нагірному Карабасі та Білорусі", – підкреслив Єнс Столтенберг.
Що відомо про зміцнення позицій Росії:
- Після початку масових протестів у Білорусі все частіше почали говорити про те, що Росія може перекинути туди свої війська. Втім, багато експертів переконані: певна військова присутність у сусідній державі вже є.
- У випадку з Нагірним Карабахом все більш прагматично. Росія намагалася відмежувати себе від цієї війни, але згодом стала посередником між Азербайджаном і Вірменією.
- Обидві держави погодилися на введення російських миротворців у Нагірний Карабах. Нині там присутні близько 2 тисяч російських військових і понад тисяча одиниць техніки.
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