Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбовання зміцненням позицій Росії у світі. Зокрема, він виділив поширення російської військової присутності внаслідок подій, що восени 2020 року розгорнулися в Білорусі й Нагірному Карабаху.

Глави МЗС НАТО мають намір 1 – 2 грудня у форматі відеоконференції обговорити зміцнення позицій Росії. Про це на своїй пресконеференції повідомив генсек Єнс Столтенберг.

Цікаво Чи може бути карабаський сценарій у Придністров'ї: що каже Санду

Міністри закордонних справ обговорять, що ще ми можемо зробити у відповідь на розширення військової активності Росії,

– повідомив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що росіяни модернізують власний ядерний арсенал і розгортають нові ракети й сили від крайньої півночі й аж до Лівії та Сирії.

"Ми також бачимо посилення російської військової присутності в результаті криз у Нагірному Карабасі та Білорусі", – підкреслив Єнс Столтенберг.

Що відомо про зміцнення позицій Росії: