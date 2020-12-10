Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що постачальник газу компанія Megawatt не змогла забезпечити своїх клієнтів блакитним паливом.

У відповідь на запити клієнтів та ЗМІ щодо недостовірної інформації на сайті Znaj.ua, компанія вирішила пояснила ситуацію та висловити свою позицію.

"Ми можемо підтвердити, що 170 майбутніх клієнтів Megawatt застрягли у Постачальника останньої надії (ПОН) в процесі приєднання до нас через технічну помилку нашого співробітника. На даний момент ми направили всі необхідні документи для того, щоб перехідний процес пройшов якнайшвидше. Регламентом передбачено 3 дні на виправлення помилки. Цей час споживачі формально проведуть на ПОН перед остаточним приєднанням до Megawatt", – пояснюють у компанії.

Весь газ, який майбутні клієнти Megawatt будуть змушені спожити у ПОН буде 100% оплачений компанією.

"У нашій компанії досить газу, ніхто з поточних клієнтів компанії не переведений на ПОН, всі контракти виконуються. Конкурентів просимо вести чесну конкурентну боротьбу і не опускатися до обману представників ЗМІ та населення", – зазначили у Megawatt.