Видання The New York Post з посиланням на неверифіковану електронну пошту оприлюднило інформацію про те, що син ексвіцепрезидента США Джо Байдена представив свого батька посадовцю української компанії Burisma. Речник Байдена одразу ж заперечив цю інформацію. А Фейсбук та Твіттер обмежили поширення статті після запуску процедури фактчекінгу.

Що кажуть у Байдена про його знайомство з представниками Burisma

Речник кандидата у президенти США Ендрю Бейтс нагадав, що розслідування журналістів та двох комітетів у Сенаті дійшли висновку, що Байден нічого не порушував. Про це пише "Радіо Свобода".

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Ба більше, ми переглянули офіційні розклади Джо Байдена. Жодних зустрічей, про які пише New York Post, ніколи не відбувалося,

– зазначив Бейтс.

Крім того, Джо Байден раніше кілька разів заявляв, що ніколи не спілкувався зі своїм сином про його справи в Україні.

Про які листи йдеться у публікації видання

Видання посилається на електронний лист посадовця Burisma Вадима Пожарського до сина колишнього віцепрезидента Гантера Байдена. До слова, він працював у раді директорів компанії, не маючи досвіду роботи в газовому секторі.

У листі, датованому квітнем 2015 року, Пожарський згадує про свою зустріч з Джо Байденом.

Дорогий Гантер, дякую за запрошення до округу Колумбія й надану можливість зустрітися з вашим батьком і провести якийсь час разом. Це честь і задоволення,

– йдеться в ньому.

В іншому листі, вже від травня 2014 року, Пожарський запитує у Гантера Байдена: "Як ви можете використати свій вплив (на користь Burisma – 24 канал)".

Коментарі Трампа

Мережі Фейсбук та Твіттер обмежили поширення статті після запуску процедури фактчекінгу. Трамп розкритикував їх за це. Чинний американський президент назвав листування "пістолетом, що димить". А речниця Білого дому Кейлі Макенані написала, що "цензура має бути засуджена".

Крім того, Трамп неодноразово звинувачував Байдена у тиску на українську владу під час його роботи на посаді віцепрезидента. Зокрема, заради звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, аби заблокувати розслідування щодо Burisma.

Що відомо про ймовірне джерело листів

Видання пише, що листи надійшли від власника магазину ремонту комп’ютерів у Делавері. Він начебто переконує, що клієнт залишив пристрій у квітні 2019 року і не забрав його.

Чоловік додає, що не може ідентифікувати клієнта як Гантера Байдена. Однак на ноутбуці була наліпка Фонду Бо Байдена, який був братом Гантера Байдена.

Підприємець проінформував владу про комп’ютер. У грудні 2019 року пристрій начебто забрали представники Федерального бюро розслідувань.

За інформацією журналістів, власник магазину зміг зробити копії даних та передав їх ексмеру Нью-Йорка Руді Джуліані. А він є персональним адвокатом Трампа.

У статті не повідомляють, коли Джуліані отримав жорсткий диск. У 2019 році адвокат неодноразово спілкувався з українськими посадовцями про Burisma.

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Деталі розслідування проти Трампа через тиск на Зеленського

У вересні 2019 року у США почали розслідування щодо Трампа через ймовірний тиск на Володимира Зеленського під час телефонної розмови. Американський лідер начебто хотів, аби в Україні почали розслідування щодо Байдена через ситуацію з Burisma.

19 грудня 2019 року Палата представників оголосила Трампу імпічмент. Однак Сенат США не підтримав імпічмент.