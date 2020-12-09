Геннадій Кернес став мером Харкова без присяги – в місті його немає вже кілька місяців, він у Німеччині лікується від коронавірусу. Тоді члени ТВК повідомили, що за нову присягу мера підійде і стара, 10-річної давнини.

Це зневага до виборців. До того ж є підозра, що стан Кернеса дуже поганий, якщо він не виходить на зв'язок. Таку думку висловила аналітикиня руху "ЧЕСНО" Ірина Федорів. В ефірі 24 каналу вона розповіла, як можливо, щоб заочно та без складання присяги, стати знову мером.

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За її словами, у плані заяви, яку має написати кандидат, якого обирають до влади, є примітка: якщо це чинний депутат із мандатом – заяву можна не подавати.

Тут питання не в тому, присягне Кернес ще раз городянам Харкова, чи ні. Річ у тім, що люди обрали мера і не знають ні де він, ні що він. Записати відео чи викласти кілька фото – не проблема у наш час,

– вважає аналітикиня.

Експертка також наголосила, що немає чітко встановленого часу, за який мер міста може на з'являтись у новому кріслі. Наприклад, колишнього мера Ірпеня більш ніж за рік часу у місті не було пів року. Чиновники можуть оформлювати відпустку за свій рахунок, лікарняний і нічого з цим не вдієш.

У якому стані Кернес

Є підозра, що стан Кернеса дуже поганий. Втім, за словами експертки, питання полягає у іншому – що заслужили виборці.

"Вибір Харкова не є сюрпризом. Але коли тебе обирають люди великого міста, перед ними має бути якась публічна відповідальність. Харків'яни самі ж не вимагають, щоб до них вийшли, отже, їм така реальність подобається", – наголосила Федорів.



Результати виборів мера у Харкові / Інфографіка 24 каналу

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Чому Кернес не склав присягу