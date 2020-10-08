У Киргизстані заявили про зникнення президента Жеенбекова: що відбулося
Рада безпеки Киргизстану повідомила про зникнення президента Сооронбая Жеенбекова. За повідомленням, також невідомим було місцеперебування Кубатбека Боронова, який 6 жовтня подав у відставку з поста прем'єр-міністра. Втім у пресслужбі Жеенбекова запевнили, що президент досі в Бішкеку.
Що відбулося в Киргизстані й куди "зникли" політики, розповідає 24 канал.
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"Таємне зникнення" політиків
Про зникнення Сооронбая Жеенбекова й Кубатбека Боронова першим повідомив Интерфакс-Запад. Видання посилається на заяву Ради безпеки Киргизстану.
Місцеперебування президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова й прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідоме. З метою безпеки схвалено рішення закрити кордон,
– заявив глава Радбезу Омурбек Суваналієв.
З його слів, ключові політики в державі публічно ніде не з'являлися з самого початку протестних акцій. Мовляв, були кілька відеозвернень президента, та невідомо, де саме ті були записані.
"Посадові особи, які покинули робочі місця, перебувають у конспіративних місцях. Сказати точно, де – ми не можемо, адже багато хто з них ховаються. Частина з них, як Боронов, запевняють, що працюють віддалено й у відставку не подавали", – сказав очільник Радбезу.
Що кажуть у Сооронбая Жеенбекова
У пресслужбі президента Киргизстану в коментарі російським ЗМІ заперечили, що Сооронбай Жеенбеков ховається чи, тим паче, кудись зник.
Навпаки там запевняють, що киргизький лідер продовжує працювати й проводить зустрічі з представниками усіх політичних сил – як провладних, так і опозиційних, що причетні до протестів.
Коротко про протести в Киргизстані:
- Вони виникли на тлі невизнання громадянами результатів парламентських виборів. Ще раніше учасники акцій захопили резиденцію президента й будівлю Комітету нацбезпеки. З останньої протестувальники звільнили експерзидента Алмазбека Атамбаєва.
- Вже 6 вересня ЦВК розглянула результати виборів і визнала їх недійсними. Відтак невдовзі має відбутися нове голосування, дату якого визначать протягом двох наступних тижнів.
- Прем'єр-міністр Киргизтану Кубатбек Боронов на тлі протестів подав у відставку. Парламент 6 жовтня проголосував за призначення його наступника. Новим прем'єром обрали Садира Жапарова. Втім Боронов заперечує, що подавав у відставку.