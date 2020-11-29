У Збройних Силах України вже нарахували 69 зниклих безвісти військовослужбовців. Однак кількість таких осіб може коливатися в обидва боки, адже дані часто оновлюють. Стало відомо, коли розпочне роботу спеціальна комісія.

Чому кількість може коливатися

Річ у тім, що якщо є нові дані про зниклих – перелік людей збільшать. Коли деяких осіб вдається ідентифікувати і члени сімей визнають результати експертизи – процедура завершується і список скорочують. Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала керівниця офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька.

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Вона зауважила, що часто буває таке, що фахівці ідентифікують останки тіла, але родичі не визнають цього факту.

Така проблема є, але кожен випадок такої незгоди – це своя унікальна історія,

– пояснила Зарецька.

Саме СБУ веде загальний облік зниклих безвісти. "Об'єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцеперебування безвісти зниклих в районі проведення ООС має зведену інформацію, повну", – сказала Зарецька.

Довідка. Президент України Володимир Зеленський 11 листопада підписав указ, у якому йдеться про пошук зниклих безвісти. У документі мовиться про те, що уряд повинен розробити та затвердити комплексний план щодо забезпечення захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Такий крок повинен забезпечити ефективність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Варто зазначити, що комісія вже існує понад 1,5 року, однак їх роботи досі не видно.

Коли розпочне роботу спеціальна комісія

За словами Зарецької, Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин може розпочати повноцінну роботу вже з березня 2021 року. Вона пояснила, що члени комісії вже збиралися на своє перше засідання 8 жовтня. Тоді мали обрати голову, але цього не відбулося. З цієї причини й оголосили перерву.

Ми дуже розраховуємо, і у нас є підстави сподіватися, що голова буде обраний протягом 2 тижнів. Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно,

– запевнила Зарецька.

Вона додала, що 27 листопада відбулася погоджувальна нарада під головуванням міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова. У цей день узгодили спільні кроки всіх органів державної влади, все для того, аби організувати процес роботи комісії.

Також Зарецька зауважила що дуже важливими є такі моменти:

передбачення в бюджеті 2021 року кошти на Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти;

розробка єдиного алгоритму взаємодії всіх державних органів і міжнародних організацій, це потрібно для ефективної роботи від моменту зникнення людини до гідного поховання її останків;

Також хочуть створити експертну групу.

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Чому комісія не працювала

Зарецька пояснила, що комісія досі не запрацювала через недосконале законодавство. Річ у тім, що нібито норми чинного закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, частково суперечать одна одній.

"Наприклад, до складу комісії мають увійти представники держорганів, а голова має працювати на постійних засадах. Отже, виходить, держорган уповноважує свою посадову особу – і не рядову посадову особу, а управлінця, начальника підрозділу або навіть заступника міністра", – сказала Зарецька.

Вона розповіла, що в складі комісії вже є Інна Голованчук, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

І коли такий член комісії обирається головою, він мусить покинути свою посаду, що неприйнятно,

– запевнила Зарецька.

Вона додала, що Мін'юст разом з представниками правозахисних організацій підготували проєкт закону про внесення змін до чинного законодавства з цих питань.