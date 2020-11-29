Зниклі безвісти на Донбасі: стало відомо, коли запрацює спеціальна комісія
У Збройних Силах України вже нарахували 69 зниклих безвісти військовослужбовців. Однак кількість таких осіб може коливатися в обидва боки, адже дані часто оновлюють. Стало відомо, коли розпочне роботу спеціальна комісія.
Чому кількість може коливатися
Річ у тім, що якщо є нові дані про зниклих – перелік людей збільшать. Коли деяких осіб вдається ідентифікувати і члени сімей визнають результати експертизи – процедура завершується і список скорочують. Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала керівниця офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька.
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Вона зауважила, що часто буває таке, що фахівці ідентифікують останки тіла, але родичі не визнають цього факту.
Така проблема є, але кожен випадок такої незгоди – це своя унікальна історія,
– пояснила Зарецька.
Саме СБУ веде загальний облік зниклих безвісти. "Об'єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцеперебування безвісти зниклих в районі проведення ООС має зведену інформацію, повну", – сказала Зарецька.
Коли розпочне роботу спеціальна комісія
За словами Зарецької, Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин може розпочати повноцінну роботу вже з березня 2021 року. Вона пояснила, що члени комісії вже збиралися на своє перше засідання 8 жовтня. Тоді мали обрати голову, але цього не відбулося. З цієї причини й оголосили перерву.
Ми дуже розраховуємо, і у нас є підстави сподіватися, що голова буде обраний протягом 2 тижнів. Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно,
– запевнила Зарецька.
Вона додала, що 27 листопада відбулася погоджувальна нарада під головуванням міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова. У цей день узгодили спільні кроки всіх органів державної влади, все для того, аби організувати процес роботи комісії.
Також Зарецька зауважила що дуже важливими є такі моменти:
- передбачення в бюджеті 2021 року кошти на Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти;
- розробка єдиного алгоритму взаємодії всіх державних органів і міжнародних організацій, це потрібно для ефективної роботи від моменту зникнення людини до гідного поховання її останків;
Також хочуть створити експертну групу.
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Чому комісія не працювала
Зарецька пояснила, що комісія досі не запрацювала через недосконале законодавство. Річ у тім, що нібито норми чинного закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, частково суперечать одна одній.
"Наприклад, до складу комісії мають увійти представники держорганів, а голова має працювати на постійних засадах. Отже, виходить, держорган уповноважує свою посадову особу – і не рядову посадову особу, а управлінця, начальника підрозділу або навіть заступника міністра", – сказала Зарецька.
Вона розповіла, що в складі комісії вже є Інна Голованчук, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
І коли такий член комісії обирається головою, він мусить покинути свою посаду, що неприйнятно,
– запевнила Зарецька.
Вона додала, що Мін'юст разом з представниками правозахисних організацій підготували проєкт закону про внесення змін до чинного законодавства з цих питань.
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