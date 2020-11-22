Зникнення Кернеса: чи не втратить політик посаду мера через тривалу хворобу
Вже понад 2 місяці Геннадія Кернеса з діагнозом COVID-19 лікують у Німеччині. Вибори минули за його відсутності. Попри рідкісні й лаконічні заяви пресслужби про стан здоров'я Кернеса, його таки обрали на третій термін. Однак складання присяги відбудеться не скоро. Та чи не завадить хвороба Кернесу сісти у мерське крісло втретє – читайте далі.
Юристи розібрали процедуру вступу в мерство і заявили, що закон дасть Кернесу час на одужання. Обмежень у термінах вступу на посаду нібито немає, повідомляє 24 канал.
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Адвокатка Зінаїда Чуприна пояснила, що у разі, якщо причина відсутності у політика поважна, то він може звернутись до територіальної виборчої комісії із відповідною заявою.
У такому разі територіальна виборча комісія надає людині термін для того, щоб вона одужала і приступила до своїх обов'язків,
– запевнила Чуприна.
Хто тимчасово виконуватиме обов'язки мера
Сесію з новообраними депутатами в Харкові хочуть провести 2 грудня. Якщо сесію проведуть, а мера ще не буде, його повноваження передадуть кільком людям, але точно не на секретаря міської ради чи віцемера. Річ у тім, що їх лише після присяги призначатиме очільник міста.
"Якщо міський голова не прийняв присягу – обирають тимчасову президію. Зазвичай до неї може входити від 3 до 5 людей, які будуть виконувати обов'язки секретаря. Фактично вони будуть керувати містом", – зазначила Чуприна.
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Що відбудеться, якщо Кернес не стане мером
Водночас у мерії переконані, що Кернес приїде складати присягу. Згідно з законом, якщо за будь-яких причин Кернес таки не стане мером, то призначать нові вибори. Політологиня Юлія Біденко спрогнозувала 3 можливі варіанти, хто сяде в крісло мера:
- буде намагання зберегти владу команди, яка вже склалася, починаючи з 1990 – 2000 років;
- можуть прийти маловідомі або ті кандидати, яких мало хто підтримує;
- будуть гарні шанси у того, хто очолить облдержадміністрацію, а також у лідерів найпопулярніших інших політичних сил в місті Харкові.
Поки в Харкові чекають на інавгурацію, у 3 українських містах доведеться проводити повторні вибори. Внаслідок COVID-19 померли новообрані мери Конотопа, Борисполя та Новгород-Сіверського.
COVID-19 у Кернеса: коротко
- 17 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса транспортували на лікування в німецьку клініку "Шаріте". Як стало відомо, він захворів на коронавірус. Варто відзначити, що перші дні політика лікували в Україні.
- Коли Кернес певний час не з'являвся у ЗМІ та про його стан нічого не публікували, у мережі почали ширитися чутки. Припускали навіть, що Кернес нібито помер. У мерії щоразу спростовували всі такі новини.
- Вже 9 листопада правоохоронці відкрили справу про зникнення Кернеса. Таке провадження існувало лише 1 день, адже у мерії Харкова різко відреагували на це.
- Наступного дня, 10 листопада, бізнесмен Павло Фукс опублікував у телеграмі фото міського голови Харкова Геннадія Кернеса з лікарні "Шаріте".
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