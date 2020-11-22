Вже понад 2 місяці Геннадія Кернеса з діагнозом COVID-19 лікують у Німеччині. Вибори минули за його відсутності. Попри рідкісні й лаконічні заяви пресслужби про стан здоров'я Кернеса, його таки обрали на третій термін. Однак складання присяги відбудеться не скоро. Та чи не завадить хвороба Кернесу сісти у мерське крісло втретє – читайте далі.

Юристи розібрали процедуру вступу в мерство і заявили, що закон дасть Кернесу час на одужання. Обмежень у термінах вступу на посаду нібито немає, повідомляє 24 канал.

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Адвокатка Зінаїда Чуприна пояснила, що у разі, якщо причина відсутності у політика поважна, то він може звернутись до територіальної виборчої комісії із відповідною заявою.

У такому разі територіальна виборча комісія надає людині термін для того, щоб вона одужала і приступила до своїх обов'язків,

– запевнила Чуприна.

Хто тимчасово виконуватиме обов'язки мера

Сесію з новообраними депутатами в Харкові хочуть провести 2 грудня. Якщо сесію проведуть, а мера ще не буде, його повноваження передадуть кільком людям, але точно не на секретаря міської ради чи віцемера. Річ у тім, що їх лише після присяги призначатиме очільник міста.

"Якщо міський голова не прийняв присягу – обирають тимчасову президію. Зазвичай до неї може входити від 3 до 5 людей, які будуть виконувати обов'язки секретаря. Фактично вони будуть керувати містом", – зазначила Чуприна.

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Що відбудеться, якщо Кернес не стане мером

Водночас у мерії переконані, що Кернес приїде складати присягу. Згідно з законом, якщо за будь-яких причин Кернес таки не стане мером, то призначать нові вибори. Політологиня Юлія Біденко спрогнозувала 3 можливі варіанти, хто сяде в крісло мера:

буде намагання зберегти владу команди, яка вже склалася, починаючи з 1990 – 2000 років;

можуть прийти маловідомі або ті кандидати, яких мало хто підтримує;

будуть гарні шанси у того, хто очолить облдержадміністрацію, а також у лідерів найпопулярніших інших політичних сил в місті Харкові.

Поки в Харкові чекають на інавгурацію, у 3 українських містах доведеться проводити повторні вибори. Внаслідок COVID-19 померли новообрані мери Конотопа, Борисполя та Новгород-Сіверського.

COVID-19 у Кернеса: коротко