Блискавки – достатньо загадкове явище, адже навіть провідні вчені не можуть дійти згоди щодо їхньої природи. До того ж, не всі визнають, що вони існують.

Про найпопулярніші міфи щодо блискавок, а також про небезпеку, яку вони несуть – читайте у матеріалі програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Міф 1. Блискавка не б'є двічі в одне місце

Експерт з блискавкозахисту Євген Баранник стверджує, що таке твердження є хибним, адже блискавка може вдаряти в одне місце безліч разів. Наприклад, вже неодноразово фіксували, як вона влучала у Київську телевежу.

Міф 2. Блискавка найчастіше вдаряє у самотні дуби

Дуб недарма в давнину називали деревом Перуна. Згідно зі статистикою, зі 100 попадань у дерева, 54 – у дуби. Виявилося, що дуб – це відмінний громовідвід, адже його корені сягають підземних вод, а саме дерево дуже високе. А от найрідше блискавка влучає у клени та ліщини.

Чим вищий об'єкт, тим більше блискавок він притягує. Однак при певній висоті вона не обов'язково може влучити у вершечок дерева,

– зазначив експерт з блискавкозахисту.



Удар блискавки / Фото Getty Images

Міф 3. Блискавки бувають без грому

Блискавка, яка з'являється з верхньої частини хмари, може летіти 10 – 15 кілометрів. Однак експерти зазначають, що блискавки без грому не буває. Людина просто не завжди може це почути. Якщо між спалахом блискавки і громом менше 30 секунд, то необхідно негайно подбати про власну безпеку. За словами експертів, іноді буває дуже сильний розряд струму, який може навіть вбити людину. При цьому грому в небі може й не бути.

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Міф 4. Метал притягує блискавку, а гума – захищає

Усі предмети, які є струмопровідними, підвищують ризик людини отримати неприємні наслідки після грози. Варто зазначити, що блискавка огортає предмет, у який вона цілить. Під час грози металеві об'єкти можуть тільки зашкодити людині. Струм проходитиме через ці елементи і нагріє їх, а це може зашкодити людині. Також експерти радять брати під час грози дощовик замість парасолі.

Міф 5. Мобільний телефон небезпечний під час грози

Твердження, що під час грози не варто користуватися мобільним телефоном, є дуже поширеним. За словами експертів, рівень електричного поля, який він створює є незначним. Тобто мобільні телефони не становлять небезпеки під час грози.

"Якби мобільні притягували блискавки, вони б були на всіх системах блискавкозахисту", – зазначив експерт з блискавкозахисту Євген Баранник.

Як поводитися під час грози триматися якомога далі від високих об'єктів;

уникати водойм чи місць, у яких збирається вода;

зачинити вікна у будівлі чи авто;

не торкатися ліхтарів та електроприладів;

не панікувати.

Міф 6. Гроза знищує електроприлади

Блискавка не може знищити електроприлади, які розміщені в залізобетонних спорудах, а от цегляні будинки варто обладнати електрозахистом. При прямому ударі в антену телевізор й справді може "згоріти". Тобто, таке твердження – не вигадка.

Міф 7. У авто та літаку небезпечно під час грози

Струм не проходить у середину об'єкта, в який він влучив, а намагається огорнути його поверхні. Експерти стверджують, що перебувати в автомобілі під час грози безпечно. Загрозу можуть становити старі авто, у яких лобове скло стоїть вертикально. Втім, дехто переконаний, що якщо людина рухається в автомобілі під час сильної грози, то все таки варто зупинитися і почекати, коли вона стихне.

"Якщо людина керує машиною, удар блискавки може так змінити технічні характеристики машини, що він її не втримає на дорозі. Ось в цьому справа", – наголосив Баранник.

Перебування в літаку під час грози також є цілком безпечним. Усе обладнання на борту проходить перевірку. Гроза не пошкодить його та дозволить безпечно приземлитись.

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Міф 8. Блискавки є цілющими

Коли блискавка влучає в людину, то вона першочергово пошкоджує нервову систему. За даними ЗМІ, щорічно у світі гинуть приблизно 3 тисячі людей через прямий удар блискавки. Втім, найімовірніше може вцілити не в людину, а в місце поблизу неї. Такий удар витримає не кожен, адже він достатньо потужний. Якщо це все таки трапилось, то варто одразу звернутись до невропатолога. Водночас, підтверджень того, що блискавка є цілющою немає.

Міф 9. Кульові блискавки існують

Синоптик Наталія Діденко стверджує, що кульові блискавки справді існують, але це явище досить рідкісне. Наукових спостережень щодо цього питання поки дуже мало. На сьогодні є знімки, які підтверджують існування кульових блискавок, однак, це не дає змоги детальніше дізнатися про нього. Зважаючи на це, важко сказати чи й справді це явище існує, тому вірити в нього чи ні – вибір кожної людини.



Кульова блискавка / Фото Joe Thomissen

Міф 10. Під час грози не можна триматися за руки

Якщо людину поблизу вдарила блискавка, існує ймовірність повторного спалаху. Однак постраждала від удару особа не становить небезпеки. Для того, щоб уникнути таких випадків, експерти радять не панікувати, адже це може завадити прийняти правильне рішення, та знайти для себе безпечне місце, аби сховатися.