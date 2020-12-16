Попри недавні сумніви багатьох економістів у можливості виконання бюджету 2020 року за доходами, Мінфін розв’язав цю задачу.

Дощ на міяльрди

На початок грудня ситуація стала просто критичною! Захід (МВФ) грошей не давав, Нацбанк (Кирило Шевченко) друкувати порожні гривні не хотів, українські банки відмовлялися збільшувати свої портфелі ОВДП.

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Думаю, що в Мінфіні в ті дні стали перечитувати статті бюджетного кодексу про секвестр – скорочення видатків бюджету. Але руки не опускали, шукали можливості для залучення коштів. Як тій жабці, що молотила лапками і перетворила молоко на масло, уряду вдалося відштовхнутися від дна.

І тут, раптом, золотий дощ пролився над Міністерством фінансів України!

За тиждень, з минулого вівторка залучено:

– 10 млрд грн – ОВДП (8.12)

– 204 млн дол. – ОВДП (8.12)

– 600 млн дол. – ОЗДП (11.12)

– 620 млн євро – Євросоюз (11.12)

– 300 млн дол. – Світовий Банк (11.12)

– 44 млрд грн – ОВДП (15.12)

– 266 млн дол. – ОВДП (15.12)

– 57 млн євро – ОВДП (15.12)

Попри недавні сумніви багатьох економістів у можливості виконання бюджету 2020 року за доходами, Мінфін розв'язав цю задачу. В державну скарбницю за кілька днів припливло понад 110 мільярдів гривень! Грошей тепер вистачить на все!

Формально Міжнародний валютний фонд поки нічого не дав. Проте не маю сумнівів, що саме мовчазне погодження Фондом дій української влади дозволило пролитися цьому золотому дощу.

Джерело: Facebook