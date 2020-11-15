Поблизу Чорнобильської атомної електростанції правоохоронці затримали 3 киян – 2 чоловіків та 1 жінку. В зону екстремального туризму порушники проникли незаконно.

Правоохоронці склали на порушників адмінпротокол за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення. Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у телеграмі.

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Деталі інциденту

Мешканці столиці мали з собою металошукачі та лопати.

Крім того, в одного з чоловіків правоохоронці виявили травматичний 9-міліметровий пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього.

Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.

До з'ясування усіх обставин поліцейські вилучили у порушника зброю та боєприпаси.



У зоні Чорнобильської АЕС затримали 3 порушників / Фото МВС

Зауважимо, нещодавно міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що вже через 50 – 60 років радіоактивність елементів і конструкцій у Чорнобилі значно знизиться.

Люди зможуть жити у 30-кілометровій зоні відчуження без будь-яких обмежень. Однак 10-кілометрова зона залишиться непридатною для життя назавжди.