У зоні ООС відновлять роботу усіх КПВВ: що відомо
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 10 листопада 2020 року відновлять роботу усі контрольні пункти в'їзду-виїзду. Зокрема, через лінію розмежування пропускатимуть громадян та транспортні засоби.
Важливою умовою при в'їзді на підконтрольну Україні територію є дотримання усіх карантинних обмежень. Про це повідомили у штабі ООС.
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Там заявили, що усім громадянам вимірюватимуть температуру. Також їм потрібно обов'язково зберігати соціальну дистанцію та носити захисні маски.
Громадян та транспортні засоби пропускатимуть кожного дня з 8:00 до 18:00. У повідомленні штабу ООС вказано, що на території Донецької області це робитимуть через пункти:
- "Гнутове";
- "Новотроїцьке";
- "Мар'їнка"'
- "Майорське".
На Луганщині – "Станиця Луганська", "Щастя" та "Золоте". Для пропуску через КПВВ громадянам також потрібно буде дати згоду на обов'язкову самоізоляцію або обсервацію.
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