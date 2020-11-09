У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 10 листопада 2020 року відновлять роботу усі контрольні пункти в'їзду-виїзду. Зокрема, через лінію розмежування пропускатимуть громадян та транспортні засоби.

Важливою умовою при в'їзді на підконтрольну Україні територію є дотримання усіх карантинних обмежень. Про це повідомили у штабі ООС.

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Там заявили, що усім громадянам вимірюватимуть температуру. Також їм потрібно обов'язково зберігати соціальну дистанцію та носити захисні маски.

Довідка. Упродовж 8 листопада 2020 року окупанти вчергове порушили домовленості, яких досягли за підсумками засідання ТКГ. Зокрема, неспокійно було неподалік населеного пункту Водяне. Детальніше про це – читайте тут.

Громадян та транспортні засоби пропускатимуть кожного дня з 8:00 до 18:00. У повідомленні штабу ООС вказано, що на території Донецької області це робитимуть через пункти:

"Гнутове";

"Новотроїцьке";

"Мар'їнка"'

"Майорське".

На Луганщині – "Станиця Луганська", "Щастя" та "Золоте". Для пропуску через КПВВ громадянам також потрібно буде дати згоду на обов'язкову самоізоляцію або обсервацію.

Зверніть увагу! Рух через КПВВ обмежували через пандемію COVID-19. Зокрема, пункти пропуску закривали з березня 2020 року. Також обмеження діяли й у вересні цього року. Детальніше про ситуацію в зоні ООС – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу