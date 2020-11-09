"Зошит смерті": криворізький різник записував інформацію про жертв, – фото
Чоловік, який 7 листопада з ножем напав на випадкових перехожих у Кривому Розі, тривалий час записував інформацію про своїх жертв у зошит. У мережі записник вже назвали "зошитом смерті".
Відповідний зошит був у рюкзаку ймовіврного вбивці, коли той напав на перехожих. Про це повідомляє "Весь Кривой Рог".
Читайте також Різанина у Кривому Розі 7 листопада: все, що відомо, фото, відео
На опублікованих у мережі фотографіях практично нічого незрозуміло – листи списані цифрами та літерами.
Ці знаки можуть бути зрозумілі лише психопату. Керуючись цими каракулями, лиходій убив 2 людей і поранив 8,
– зауважило видання.
Криворізький різник вів "зошит смерті"
Чоловік, який напав на людей у Кривому Розі, записував інформацію про жертв у зошит
Що відомо про ймовірного вбивцю
- Патрульні затримали нападника, коли той намагався зарізати жінку з маленькою дитиною.
- Підозрюваним виявився 29 річний мешканець Кривого Рогу Тарас Сергійович Усенко.
- Він нещодавно повернувся з Чехії, куди їздив на заробітки.
- За словами рідним, чоловік приїхав з-за кордону іншою людиною. Розказував, що чує голоси й демонів, але при цьому агресивно не поводився.
- Вдома у ймовірного вбивці виявили дивні містичні символи на стінах. Оцінку цим зображенням надаватимуть експерти у психіатрії.
Поділитися новиною