Чоловік, який 7 листопада з ножем напав на випадкових перехожих у Кривому Розі, тривалий час записував інформацію про своїх жертв у зошит. У мережі записник вже назвали "зошитом смерті".

Відповідний зошит був у рюкзаку ймовіврного вбивці, коли той напав на перехожих. Про це повідомляє "Весь Кривой Рог".

Читайте також Різанина у Кривому Розі 7 листопада: все, що відомо, фото, відео

На опублікованих у мережі фотографіях практично нічого незрозуміло – листи списані цифрами та літерами.

Ці знаки можуть бути зрозумілі лише психопату. Керуючись цими каракулями, лиходій убив 2 людей і поранив 8,

– зауважило видання.



Криворізький різник вів "зошит смерті"



Чоловік, який напав на людей у Кривому Розі, записував інформацію про жертв у зошит

Зверніть увагу! 7 листопада у Кривому Розі чоловік з ножем напав на перехожих. Через це загинуло двоє людей – 60-річний батько та 30-річний син. Крім того, ще 8 людей отримали поранення. Наймолодшим постраждалим виявився 9-річний хлопчик, а найстаршою – 83-річна пенсіонерка. Наразі вони перебувають у лікарні.

Що відомо про ймовірного вбивцю