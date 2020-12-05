Татаров відреагував на акцію під Офісом Президента, де вимагали його відставки. Чиновник стверджує про "зовнішнє вртучання". Натомість в ОП назвали його заяву "двозначною".

Що каже Татаров

Так, політик переконує, що деякі структури та організації намагаються організувати в країні зовнішнє управління. Про це заступник глави Офісу Президента Олег Татаров заявив у фейсбуці.

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Я не боюся ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог...Буду продовжувати просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління,

– написав чиновник.

Крім цього, Татаров стверджує, що виступає тільки за українські інтереси та формування незалежної правоохоронної політики.

Як відреагували в Офісі Президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі НВ наголосив, що для України важливі стратегічні відносини з західними партнерами. Натомість за словами Подоляка, Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не МВФ чи Світовий банк.

Офіційно хочемо всіх запевнити в тому, що пан Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі тільки рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які і оплачують подібні компроматні кампанії,

– запевнив Подоляк.

Крім того, радник зауважив, що Татаров перебуває під "серйозним і системним психологічним тиском". Саме це спровокувало такі "заплутані та двозначні заяви" із його боку.

Що цьому передувало