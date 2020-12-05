Зовнішнє управління, – Татаров відреагував на акцію, де вимагали його відставки
Татаров відреагував на акцію під Офісом Президента, де вимагали його відставки. Чиновник стверджує про "зовнішнє вртучання". Натомість в ОП назвали його заяву "двозначною".
Що каже Татаров
Так, політик переконує, що деякі структури та організації намагаються організувати в країні зовнішнє управління. Про це заступник глави Офісу Президента Олег Татаров заявив у фейсбуці.
До теми "Нацкорпус" під Офісом Президента вимагає звільнення Венедіктової: фото
Я не боюся ні сфальсифікованих кримінальних справ, ні пікетів, ні вимог...Буду продовжувати просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління,
– написав чиновник.
Крім цього, Татаров стверджує, що виступає тільки за українські інтереси та формування незалежної правоохоронної політики.
Як відреагували в Офісі Президента
Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі НВ наголосив, що для України важливі стратегічні відносини з західними партнерами. Натомість за словами Подоляка, Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не МВФ чи Світовий банк.
Офіційно хочемо всіх запевнити в тому, що пан Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі тільки рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які і оплачують подібні компроматні кампанії,
– запевнив Подоляк.
Крім того, радник зауважив, що Татаров перебуває під "серйозним і системним психологічним тиском". Саме це спровокувало такі "заплутані та двозначні заяви" із його боку.
Що цьому передувало
- Раніше ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомляли, що нібито Татарову мали оголосити підозру в передачі хабаря.
- Водночас детективи НАБУ заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила прокурорів у справі та, ймовірно, ввела у справу себе.
- За інформацією НАБУ, свідчення проти Татарова нібито надав скандальний екснардеп-забудовник Максим Микитась.
- До слова, він також фігурує у корупційній справі, але, мовляв, вирішив піти на угоду зі слідством.
- У справі мовиться про те, нібито Татаров на прохання забудовників домовився про написання позитивної експертизи на користь приватної компанії-забудовника. Тому буцімто виступив посередником при передачі хабаря.
Поділитися новиною