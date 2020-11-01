Місцеві вибори принесли кілька шокуючих сюрпризів, на які важко було очікувати. Зокрема у Києві друге місце на виборах мера посів Олександр Попов – висуванець ОПЗЖ, який керував столицею в часи Януковича. Він під час Революції гідності прославився причетністю до розгону Майдану заради встановлення так званої йолки та закриттям станцій метро.

Попов є обвинуваченим у кримінальній справі про ті події, але прокуратура і суд крапку у ній досі не поставили. Відтак, він спокійно пішов на вибори, і, хоч і програв мерські перегони, тепер точно стане депутатом Київради. Про те, як той, хто вчора відсидів за вбивство людини, сьогодні переміг на виборах – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Другий тур у Слов'янську

У Слов'янську Донецької області в другий тур виборів мера ледь не вийшла Неля Штепа – колишня очільниця міста. Навесні 2014 року вона забезпечила терористичному загону Гіркіна теплу зустріч і закликала Путіна анексувати Донбас, так само, як він це зробив із Кримом.

Штепа кілька років провела у СІЗО через обвинувачення у зазіханні на територіальну цілісність держави. Але згодом її відпустили під домашній арешт. Розгляд її справи та досі триває, вирок не винесено.



Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа / Фото "Слово і діло"

Відтак, Неля Штепа з чистим серцем і дорогою душею, пішла на місцеві вибори. Та хоч і не стане мером міста, у яке сама ж кликала війну, то буде принаймні депутатом міської ради Слов'янська.

З полювання – в депутати

Але найбільше вразила цього разу Кіровоградщина. У Голованівському районі головою Підвисоцької ОТГ обрали Віктора Лозінського – колишнього народного депутата, який у 2009 році разом з друзями – районним прокурором та начальником райвідділку міліції поїхали на полювання.

Там вони добряче випили й помітили в депутатських мисливських угіддях місцевого селянина – Валерія Олійника. Лозінського розлютило, що простолюдин без дозволу забрів на територію, яку він оформив собі для мисливських розваг.

І розгніваний народний депутат влаштував справжнє сафарі на цього селянина, ганяючись за ним по полю на машині та стріляючи у нього з мисливської рушниці. А коли таки наздогнав пораненого і стікаючого кров'ю Олійника, то ще й топтав від люті нещасного селянина ногами, поки той, зрештою, не помер.

Все це встановило пізніше слідство й 11 років тому історія про мисливця на людей народного депутата Лозінського сколихнула всю країну.



Віктор Лозінський 11 років тому вбив селянина / Фото Олександра Яремчука

Вийшов на волю і виграв вибори

Потім був суд. На ньому депутату за жорстоке вбивство дали 15 років тюрми. З яких він реально відсидів трохи понад 4 років і у 2016 році вийшов на волю, завдяки так званому закону Савченко. А тепер ось висунувся на місцевих виборах у голови об'єднаної громади і ці вибори виграє.

Як же так? Невже люди не знають, за кого голосували? Невже, забули, що Лозінський скоїв вбивство?

Знають прекрасно і не забули. Журналісти Hromadske незадовго перед виборами поговорили з мешканцями ОТГ, і розпитали, що вони думають про кандидата Віктора Лозінського.

Що говорять люди

Якщо коротко, місцеві кажуть: "Хароший мужик, людям допомагає. Ну, а вбив когось, так то ж коли було!". Серед безкрайніх полів Кіровоградщини, люди живуть за іншим правом і за іншими законами. Здається, час там ніби зупинився.

У друзях – місцева шляхта

І якщо ви читаєте підручник з історії і хочете на власні очі побачити, як виглядає феодалізм, то можна поїхати в типову українську провінцію. Де депутат одночасно є великим землевласником, дає роботу сотням селян і платить їм за паї.

Його друзями є місцева шляхта – прокурор, начальник поліції, голова райради. З його особистої ласки ремонтується школа або сільська амбулаторія, а не тому, що люди оплатили це своїми податками.

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Він може полювати з друзями і вбити когось. Але йому простять, якщо він компенсує цій громаді вбивство, відремонтувавши дорогу чи вставивши вікна в дитячому садочку. Тому, в розвинутій країні від такого феодалізму є надійний запобіжник, як мінімум, у вигляді судової системи. Бо у нормальній країні Лозінський за скоєне жорстоке вбивство відсидів би всі присуджені йому 15 років, а не вийшов би, як у нас через 4.

Якби таке сталося в США

А якби це було в США, то там його б ще й позбавили не лише права обиратися, а й, навіть, права обирати. Натомість наше продажне судочинство 2019 року погасило йому судимість. Відтак, Лозінський став знову перед законом чистим і отримав можливість йти на вибори.

І не просто йти, а й навіть їх вигравати. Причому, вигравати там, де він скоїв вбивство. Бо Підвисоцька об'єднана територіальна громада, яку він тепер очолить, розташована за 20 кілометрів від місця кривавої драми, яка сталася в тих краях 11 років тому.

Черговий розкол країни

Відтак, знаючи, як влаштована система нашого феодального права, сам Лозінський почувається впевнено і сміливо. В інтерв'ю перед виборами він натякнув, що практично постраждав за справедливість від антинародного режиму Януковича.

Ну, просто-таки дисидент і в'язень сумління!

То ж будемо відверті, на цих виборах ми знову маємо розкол країни. Не між сходом і заходом. Не між проросійськими і проєвропейськими силами. А між тими, хто вважає, що зрадники, злодії і вбивці у владі – це нормально. І між тими, хто вважає, що це неприпустимо.