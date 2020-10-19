Зрив перемир'я в Нагірному Карабасі: як на це відреагували в ЄС
Євросоюз розкритикував недотримання перемир’я між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. ЄС наголошує, що це призводить до "ще більших страждань цивільного населення".
Європейський Союз висловлює жаль щодо бойових дій, які все ще тривають у Нагірному Карабасі. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
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Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами і відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран,
– заявив Боррель.
Він також додав, що конфлікт вже призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення.
Верховний представник ЄС висловив від імені організації рішуче засудження всіх схожих атак, яким би не було їхнє походження.
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