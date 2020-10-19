Євросоюз розкритикував недотримання перемир’я між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. ЄС наголошує, що це призводить до "ще більших страждань цивільного населення".

Європейський Союз висловлює жаль щодо бойових дій, які все ще тривають у Нагірному Карабасі. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

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Це призводить до ще більших страждань цивільного населення. Це загострює конфлікт між державами і відповідними товариствами, ще більш ускладнює загоєння ран,

– заявив Боррель.

Він також додав, що конфлікт вже призвів до великих і неприпустимих жертв серед цивільного населення.

Верховний представник ЄС висловив від імені організації рішуче засудження всіх схожих атак, яким би не було їхнє походження.

Зверніть увагу! Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я 10 жовтня, але воно тривало лише кілька годин. 18 жовтня, вірменська сторона заявила, що Азербайджан почав наступ у південній частині Нагірного Карабаху недалеко від кордону з Іраном. Обидві сторони зазнають втрат. Детальніше про ситуацію в регіоні читайте за посиланням.

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