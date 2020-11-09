Споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року зросли на 1,0% у порівнянні з вереснем. Однак від початку року інфляція досягла 2,7%. Найбільше подорожчали цукор та яйця.

Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2020 року прискорилося до 1% з 0,5% у вересні. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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У річному вимірі, тобто у порівнянні зі жовтнем 2019 року, інфляція зросла до 2,6%. Крім того, Держстат в жовтні зафіксував базову інфляцію на рівні 0,8%, у вересні була 1,1%.

На які товари та послуги зросли ціни

цукор – на 22,9%;

яйця – на 22,7%;

житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 4,4%;

одяг і взуття – на 2,0%;

ресторани і готелі – 1,1%;

відпочинок і культуру – на 0,9%,

алкоголь і тютюнові вироби – на 0,9%;

предмети домашнього вжитку і побутова техніка – на 0,4%;

охорона здоров'я – 0,4%;

транспорт – на 0,2%,

Водночас фрукти, рис, овочі, риба подешевшали. А ціни на зв'язок залишилися на попередньому рівні.

Зверніть увагу! У жовтні НБУ покращив прогноз по інфляції в Україні на 2020 рік. Нацбанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року становитиме 4,1%. У липні очікування були на рівні 4,7%.