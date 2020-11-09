В Україні вдвічі прискорилося зростання цін: що подорожчало найбільше
Споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року зросли на 1,0% у порівнянні з вереснем. Однак від початку року інфляція досягла 2,7%. Найбільше подорожчали цукор та яйця.
Зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2020 року прискорилося до 1% з 0,5% у вересні. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Читайте також Борщ за 35 гривень: скільки коштуватимуть продукти до кінця 2020 року
У річному вимірі, тобто у порівнянні зі жовтнем 2019 року, інфляція зросла до 2,6%. Крім того, Держстат в жовтні зафіксував базову інфляцію на рівні 0,8%, у вересні була 1,1%.
На які товари та послуги зросли ціни
- цукор – на 22,9%;
- яйця – на 22,7%;
- житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 4,4%;
- одяг і взуття – на 2,0%;
- ресторани і готелі – 1,1%;
- відпочинок і культуру – на 0,9%,
- алкоголь і тютюнові вироби – на 0,9%;
- предмети домашнього вжитку і побутова техніка – на 0,4%;
- охорона здоров'я – 0,4%;
- транспорт – на 0,2%,
Водночас фрукти, рис, овочі, риба подешевшали. А ціни на зв'язок залишилися на попередньому рівні.
Поділитися новиною