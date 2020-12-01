Укроборонпром передав українським військовим нову радіолокаційну станцію. ЇЇ виготовили в межах державного замовлення 2020 року.

Що відомо про новий радар

Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями. Це дозволяє управляти станцією на відстані до 300 метрів. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

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РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними можливостями. РЛС може працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості,

– наголосили в Укроборонпромі.

Радіолокаційну станцію виготовили на підприємстві "НВК "Іскра".

"Іскра" має багаторічний досвід у виготовленні та модернізації виробів типу 35Д6, 36Д6. Наші фахівці забезпечують технічний супровід роботи РЛС протягом всього циклу експлуатації станцій", – розповів директор підприємства Юрій Пащенко.



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Укроборонпром передав українським військовим новий радар

Зверніть увагу! Раніше Укроборонпром передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4. Машину модернізували та укомплектували. Зокрема, тягач обладнали новою крановою установкою з гідравлічним приводом. Це дає змогу підіймати вантажі до 12 тонн.