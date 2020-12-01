ЗСУ отримали новий радар, який може працювати в горах та за будь-якої погоди: фото
Укроборонпром передав українським військовим нову радіолокаційну станцію. ЇЇ виготовили в межах державного замовлення 2020 року.
Що відомо про новий радар
Радар може додатково комплектуватись виносними робочими місцями. Це дозволяє управляти станцією на відстані до 300 метрів. Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.
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РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними можливостями. РЛС може працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості,
– наголосили в Укроборонпромі.
Радіолокаційну станцію виготовили на підприємстві "НВК "Іскра".
"Іскра" має багаторічний досвід у виготовленні та модернізації виробів типу 35Д6, 36Д6. Наші фахівці забезпечують технічний супровід роботи РЛС протягом всього циклу експлуатації станцій", – розповів директор підприємства Юрій Пащенко.
ЗСУ отримали радар, який може працювати в горах
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