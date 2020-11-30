Конструкторське бюро "Луч" представило український ударний безпілотник "Сокіл-300". Збройні сили України можуть отримати його на озброєння вже через рік.

Український "Сокіл-300" є аналогом відомого турецького безпілотника Bayraktar TB2. Про це розповів директор "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в інтерв'ю "РБК-Україна".

До слова Україна отримає 5 нових безпілотників Bayraktar, – Хомчак

При наявності фінансування через рік він може бути прийнятий на озброєння. Головною особливістю є те, що КБ "Луч", як розробник високоточних ракетних систем, може ідеально адаптувати його під свої розробки,

– пояснив керівник "Укроборонпрому".

Резюмуючи, Ігор Фоменко заявив, що це геніальна ідея, але потрібно дочекатися, коли вона буде повністю реалізована.

Що таке Bayraktar TB2?

Це турецький ударний безпілотник нового покоління, який вже став легендарним. Хоча початок його експлуатації припав лише на 2014 рік, він вже встиг показати себе в боях.



Зокрема, він вніс вагомий внесок у перебіг війни довкола Нагірного Карабаху. Україна нині має на озброєнні 6 таких, а у 2021 році купить ще 5. Нині країни вишиковуються в черги за ним.

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