За добу 23 листопада у лавах Збройних сил виявили 153 нових хворих на COVID-19. Загалом з хворобою борються 2 815 військових.

Від початку пандемії в ЗСУ одужали 6 379 людей, однак померли вже 26 осіб. Про це повідомили на сторінці Командування медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

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На самоізоляції перебувають 353 особи. У 26 з них карантин закінчується протягом найближчих 3 днів.

Детальніше про нові випадки хвороби

Зауважимо, 23 військових забрали до медичних закладів:

Черкаський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців;

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – 4 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Південного регіону та 65 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного та Східного регіонів, Полтавський та Деснянський військові госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Стан інфікованих задовільний. Вони отримують необхідне лікування.

Скільки військових лікуються вдома

Вдома перебувають 130 хворих. Найбільше – у Київській, Одеській, Рівненській, Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях. У військовослужбовців спостерігають легкий перебіг захворювання.

Як найчастіше інфікуються військові

У ЗСУ наголосили, що найчастіше коронавірус можна підхопити під час зустрічей з друзями та рідними, що не входять до найближчого кола осіб. У командуванні Медсил закликали дотримуватись карантину та правил особистої гігієни.