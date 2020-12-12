Накопичені попереднім керівництвом Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) борги можуть призвести до повної зупинки його роботи. Мільярдний борг перед "Запоріжжяобленерго", набутий заводом за час керівництва Володимира Сивака, ставленика Дмитра Фірташа, загрожує повністю зупинити виробництво на підприємстві.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook блогер Сергій Сидоров. За його словами, для того, щоб підтримувати нормальний стан підприємства, Фонд держмайна ініціював включення ЗТМК до переліку об'єктів для приватизації, що дозволить зняти арешт з рахунків заводу.

Як вказує блогер, однією з ключових причин нинішнього стану заводу є господарська діяльність кіпрської офшорної компанії Tolexis Trading Limited, яка в 2013 році придбала 49% акцій ЗТМК в обмін на проведення модернізації виробничих потужностей підприємства, а також ліквідацію наявних заборгованостей.

Офшорна компанія, що входить в структуру бізнесу олігарха Дмитра Фірташа, взяла на себе зобов'язання вкласти суму в 110 мільйонів доларів, однак замість цього відмовилася погашати борги, а також вивела 90 мільйонів доларів на рахунки підконтрольних комерційних структур. Все це стало причиною блокування роботи заводу, а також численних судових розглядів з боку правоохоронних органів.

"Приватизувати з таким головняком завод не можна, але додавання в список на приватизацію дасть можливість хоч трохи розблокувати його рахунку. Тому що Сивак всі ці роки зарплату на заводі виплачував справно, але на Запоріжжяобленерго трошки клав, а іноді навіть покладав, і в підсумку наклав приблизно на мільярд боргів за електроенергію. Тому рахунки ЗТМК в результаті заарештували, Фонд держмайна прийшов на завод, і почав різати кости і скорочувати людей, щоб хоч якось виплисти. Заборгованість із зарплати вони в підсумку скоротили до місячного розриву", – зазначив Сидоров.

Ключовим завданням колишнього інвестора і екс-керівництва ЗТМК на чолі з Володимиром Сиваком блогер вважає спробу повністю дестабілізувати ситуацію на заводі з наступною повною зупинкою його роботи.

"Просто Фірташ тепер ще менше зацікавлений в тому, щоб завод тримався на плаву деякий час – з урахуванням тяжби за визнання ТОВ "ЗТМК" нікчемним. Він все більше поводиться як тимчасовий правитель, якого риночек починає обкушувати з різних сторін – я про запуск механізму зміни постачальника газу. Тому під час повернення Фірташа та Сивака на ЗТМК, через якийсь час, "автобус більше не піде на Бо" - йти буде нікуди", – додав блогер Сергій Сидоров.