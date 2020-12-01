Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час урядових нарад щодо введення локдауну в Україні не підіймали питання про закриття транспорту.

За його словами, не планується обмежувати будь-який транспорт. Міські, внутрішньообласні, міжміські перевезення та залізниця нібито продовжать працювати. Про це Владислав Криклій розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", пише ТСН.

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Навіть ті країни, які вводили деякі обмеження щодо функціонування різних галузей транспорт залишається працювати. Це артерія в першу чергу для економіки. Інакше важко ділову активність підтримувати. Я наполягатиму, щоб транспорт залишався робочим,

– наголосив міністр.

Водночас він запевнив, що внутрішні перельоти теж скасовувати не будуть, а от що стосується міжнародного авіасполучення, – то братимуть до уваги ситуацію в іншій країні.

"Окремі випадки можливі, але вони не розглядалися. Тривають консультації щодо введення більш жорсткого карантину, але фінальних дат немає", – додав Криклій.

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Тут теж, вочевидь, не передбачається жодних особливих заборон. За словами Криклія, якщо людям не потрібно буде їхати на роботу чи в ТРЦ, то завантаженість транспорту (і відповідно ризики інфікування у ньому) зменшиться.

"Ви пам'ятаєте, як обмежувалося на початку, коли критична інфраструктура працювала. Виходити треба із раціонального підходу. Умовно, якщо не треба їхати на роботу, бо карантин, чи до торгового центру, бо він закритий, то і навантаження на транспорт менше. Тому люди пересуватимуться переважно із бізнес-потреб", – вважає міністр.

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