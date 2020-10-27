Зусилля США й загалом міжнародної спільноти щодо встановлення бодай перемир'я у війні за Нагірний Карабах зазнали невдачі. Війська Азербайджану прориваються за кількома напрямками, Вірмені намагається не дозволити розірвати лінію фронту.

Такі висновки можна зробити зі заяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у твіттері й речника міноборони країни Арцруна Ованнисяна, якого зацитував Интерфакс. Перший констатував поразку зусиль до миру, а другий повідомив про жорсткі бої.

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Перемир'я між Вірменією й Азербайджаном не вдалося досягти

Хочу заявити, що зусилля міжнародного співтовариства, цього разу за посередництва США, щодо встановлення перемир'я зазнали невдачі,

– написав Пашинян.

І додав, що обстріли й атаки з боку Азербайджану тривають, страждають як військові, так і цивільні.

Коротко про перемир'я у Нагірному Карабасі

Першу спробу замирити Вірменію й Азербайджан зробила Росія . Тоді у Москві сторони домовилися з 10 жовтня почати перемир'я, але цього так і не сталося.

. Тоді у Москві сторони домовилися з 10 жовтня почати перемир'я, але цього так і не сталося. Друга спроба – стріляти мали б припинити з 18 жовтня опівночі – також провалилася.

Про третю ж спробу – начебто успішну – повідомив президент США Дональд Трамп. Мовляв, врегулювати конфлікт між Вірменією й Азербайджаном досить просто. Однак вже за 5 хвилин від часу його початку (6:00 за Києвом 26 жовтня) у Карабасі пролунали постріли.

Азербайджан проривається на багатьох напрямках

У міноборони Вірменії визнали, що армії Азербайджану вдалося прорватися за кількома напрямками по лінії фронту. Зокрема, азербайджанці захопили місто Кубатли.

Противник в деяких місцях мав певний успіх, проте нашим підрозділам вдалося контратакою повернути й відновити передову лінію,

– запевнив Ованнисян.

Війна за Карабах загострилася місяць тому – наприкінці вересня. Відтоді у регіоні тривають жорстокі бої. Усі новини про конфлікт Вірменії та Азербайджану читайте на 24 каналі.