Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що їхня зустріч з президентом Володимиром Зеленським 4 листопада не була формальною. Своє спілкування з українським очільником військовий назвав "теплим".

Зокрема, вони обговорювали спорт та те, чим Марків займався під час ув'язнення. Про це нацгвардієць розповів в інтерв'ю LB.ua.

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Зустріч була теплою. Не тільки за статутними відносинами – як військовослужбовця з головнокомандувачем – а й з теплим спілкуванням. Не як за протоколом: два-три слова, пофотографувалися, розвернулися і пішли. Ми посиділи, поговорили,

– наголосив Марків.

Що відомо про зустріч Зеленського і Марківа

Зеленський заявив, що йому було дуже приємно зустрітися із Марківим.

Звільнення нацгвардійця президент назвав спільною перемогою. Зокрема, перемогою України на міжнародній політичній арені.

Зеленський розпитував Марківа про його самопочуття і плани на майбутнє.

Військовий подякував президентові за допомогу і підтримку. Він наголосив, що турбота з боку Зеленського є йому дуже приємна.

Зверніть увагу! 4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну після 3 років ув'язнення в Італії. Детальніше про справу Марківа читайте тут.