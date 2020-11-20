Зустріч була теплою, – Марків про Зеленського
Нацгвардієць Віталій Марків заявив, що їхня зустріч з президентом Володимиром Зеленським 4 листопада не була формальною. Своє спілкування з українським очільником військовий назвав "теплим".
Зокрема, вони обговорювали спорт та те, чим Марків займався під час ув'язнення. Про це нацгвардієць розповів в інтерв'ю LB.ua.
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Зустріч була теплою. Не тільки за статутними відносинами – як військовослужбовця з головнокомандувачем – а й з теплим спілкуванням. Не як за протоколом: два-три слова, пофотографувалися, розвернулися і пішли. Ми посиділи, поговорили,
– наголосив Марків.
Що відомо про зустріч Зеленського і Марківа
- Зеленський заявив, що йому було дуже приємно зустрітися із Марківим.
- Звільнення нацгвардійця президент назвав спільною перемогою. Зокрема, перемогою України на міжнародній політичній арені.
- Зеленський розпитував Марківа про його самопочуття і плани на майбутнє.
- Військовий подякував президентові за допомогу і підтримку. Він наголосив, що турбота з боку Зеленського є йому дуже приємна.
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