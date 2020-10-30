Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із послами країн "Великої сімки". Обговорили останні події, пов'язані зі скандальними рішеннями суддів Конституційного Суду.

Єрмак, зокрема, розповів послам про рішення та реакцію влади на політичну кризу, що склалася. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Важливо Україна не повинна повертатися в минуле, – посли G7 про скандальне рішення КСУ

Про що говорили Єрмак та посли країн "Великої сімки"

Глава ОП запевнив міжнародних партнерів, що влада захищатиме антикорупційні органи. За його словами, була забезпечена безперебійна робота реєстрів НАЗК.

Він також розповів, що ще вчора до Верховної Ради було спрямовано законопроєкт, який має на меті відновити довіру до конституційного судочинства в Україні.

На думку Андрія Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання, тож він висловив сподівання, що правоохоронці зможуть дати оцінку ситуації.

Глава ОП закликав представників "Великої сімки" стежити за роботою Антикорупційної ради, яка має зібратися найближчим часом, а також реакцією всіх представників політичних сил, "аби мати реальну картину".

Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху,

– наголосив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак також розповів про місцеві вибори, які відбулися в Україні 25 жовтня, і констатував: вони були відкритими, демократичними та підтвердили той факт, що в Україні дійсно відбувається реформа децентралізації.

Водночас тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що "Велика сімка" готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ.

Зверніть увагу! Раніше на рішення Конституційного Суду посли G7 вже реагували. Вони наголосили, що стривожені такими новинами. Дипломати зазначили, що Україна досягла значного прогресу, впроваджуючи після Революції Гідності антикорупційні реформи, однак зараз може зробити крок у минуле.

Скандальне рішення КСУ: що треба знати

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України. Саме вона передбачає покарання за неправдиве декларування (штраф або позбавлення волі) чиновників державного або місцевого рівня.

Рішення схвалили за позовом нардепів від ОПЗЖ і "За майбутнє". Останніх активно пов'язують з олігархом Коломойським.

Це обурило українців, 30 жовтня вони вийшли на масовий протест у центрі Києва.

Також стурбована вироком і світова спільнота. У ЄС вже заявили, що це

може призвести до втрати безвізового режиму.

До речі Тупицький "не почув" від послів G7, що вони не поважають рішення КСУ