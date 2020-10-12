Президент Польщі Анджей Дуда 12 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні. Польський лідер зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Під час зустрічі політики звернули особливу увагу на питання економічного й інвестиційного співробітництва.

Про домовленості президентів Зеленського й Дуди під час візиту останнього до України розповідає 24 канал.

До теми Дуда має шанс на прорив у примиренні з Україною, – колишній президент Польщі

Коротко про домовленості:

Одною з основних тем стало питання економічного й інвестиційного співробітництва. Український президент підкреслив, що пандемія коронавірусу дещо сповільнила темпи економічної співпраці України й Польщі.

Та сьогодні ми можемо відновити позитивну динаміку й зростання попередніх років. Такий оптимізм дають обсяги польських інвестицій в економіку України,

– зазначив Володимир Зеленський.

У питаннях економічної співпраці Президент України заявив про підписання на зустрічі низки важливих документів, які зокрема гарантують перспективи збільшення інвестицій в економіку України.

Про що домовилися президенти:

плани про об'єднання транспортно-транзитного потенціалу двох держав,

відкриття нового генерального консульства України у Вроцлаві,

здійснення кроків для врегулювання питання спільної історичної пам'яті,

створення сприятливих умов для ведення бізнесу й залучення інвестицій двох держав.

Що відомо про візит Анджея Дуди в Україну

Президент Польщі прибув в Україну 12 жовтня. У планах візиту – відвідини Одеси разом з президентом Зеленським.

Проте спочатку президент Польщі вшанував жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні.

вшанував жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні. Сам Дуда наголосив на надзвичайній важливості зустрічі з Зеленським. За словами глави держави, міжнародна співпраця виходить на дуже важливий рівень під час пандемії.