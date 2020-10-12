Зустріч Зеленського та Дуди: про що домовились президенти України й Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда 12 жовтня перебуває з офіційним візитом в Україні. Польський лідер зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Під час зустрічі політики звернули особливу увагу на питання економічного й інвестиційного співробітництва.
Про домовленості президентів Зеленського й Дуди під час візиту останнього до України розповідає 24 канал.
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Коротко про домовленості:
Одною з основних тем стало питання економічного й інвестиційного співробітництва. Український президент підкреслив, що пандемія коронавірусу дещо сповільнила темпи економічної співпраці України й Польщі.
Та сьогодні ми можемо відновити позитивну динаміку й зростання попередніх років. Такий оптимізм дають обсяги польських інвестицій в економіку України,
– зазначив Володимир Зеленський.
У питаннях економічної співпраці Президент України заявив про підписання на зустрічі низки важливих документів, які зокрема гарантують перспективи збільшення інвестицій в економіку України.
Про що домовилися президенти:
- плани про об'єднання транспортно-транзитного потенціалу двох держав,
- відкриття нового генерального консульства України у Вроцлаві,
- здійснення кроків для врегулювання питання спільної історичної пам'яті,
- створення сприятливих умов для ведення бізнесу й залучення інвестицій двох держав.
Що відомо про візит Анджея Дуди в Україну
- Президент Польщі прибув в Україну 12 жовтня. У планах візиту – відвідини Одеси разом з президентом Зеленським.
- Проте спочатку президент Польщі вшанував жертв сталінізму на польському військовому кладовищі в Биківні.
- Сам Дуда наголосив на надзвичайній важливості зустрічі з Зеленським. За словами глави держави, міжнародна співпраця виходить на дуже важливий рівень під час пандемії.