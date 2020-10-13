Видання "Дзеркало тижня" повідомляє, що під час візиту до Британії Володимир Зеленський мав закриту зустріч з главою розвідки MI-6 Річардом Муром. На ній мовилося і про оточення українського лідера. Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап вважає, що імовірність такої зустрічі є високою.

Також цілком імовірно, що до розмови могли бути не запрошені керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Сергій Шефір. Про це Дмитро Гнап розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Шеф розвідки Британії попередив Зеленського про витік інформації, − ЗМІ

Чому на зустрічі не було представників ОП

За словами Дмитра Гнапа, джерела "Дзеркала тижня" повідомляють, що начебто найближче оточення президента могло комунікувати з Росією.

"Як відомо, після серії дуже важливих подій, в Росії та Британії напружені відносини. Зокрема, остаточною краплею, яка розлютила британців, стало отруєння Скрипалів і загибель британської громадянки", – пригадав він.

Довідка. 4 березня 2018 року у Британії отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії.

Після цього Британія налаштована жорстко щодо Росії. Тому намагається будь-які свої відносини з українською владою вибудовувати таким чином, щоб не було витоку інформації до Кремля.

"Британці мають обґрунтоване право вважати, що Єрмак і Шефір на сьогодні досі зберігаючи бізнес-інтереси в Росії, маючи давні бізнес-зв'язки з РФ, можуть стати каналом витоку важливої інформації для Зеленського, яку має Британія", – пояснив журналіст-розслідувач.

Хто міг знати про таємну зустріч Зеленського й шефа MI-6

На думку Дмитра Гнапа, про факт цієї зустрічі знало ширше коло осіб і з боку Британії та України. Втім знали, хто саме бере участь. Але про що вони розмовляли – джерела можуть домислювати, щось переповідати.

Також він відзначив: не виключено, що британці самі могли дещо повідомити джерелам, пресі. Як це сталося нещодавно під час розмови Макрона з Путіним. Тоді президенти Франції та Росії обговорювали отруєння Навального.

"Після цього саме французька сторона організувала витік інформації про ці суто конфіденційні перемовини. Через те, що французів дуже розлютила російська позиція в цьому питанні", – підсумував журналіст.

Дмитро Гнап про можливість закритої зустрічі Зеленського з шефом розвідки Британії: відео