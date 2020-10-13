Чи зустрічався Зеленський з шефом британської розвідки: Гнап оцінив ймовірність
Видання "Дзеркало тижня" повідомляє, що під час візиту до Британії Володимир Зеленський мав закриту зустріч з главою розвідки MI-6 Річардом Муром. На ній мовилося і про оточення українського лідера. Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап вважає, що імовірність такої зустрічі є високою.
Також цілком імовірно, що до розмови могли бути не запрошені керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Сергій Шефір. Про це Дмитро Гнап розповів в ефірі 24 каналу.
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Чому на зустрічі не було представників ОП
За словами Дмитра Гнапа, джерела "Дзеркала тижня" повідомляють, що начебто найближче оточення президента могло комунікувати з Росією.
"Як відомо, після серії дуже важливих подій, в Росії та Британії напружені відносини. Зокрема, остаточною краплею, яка розлютила британців, стало отруєння Скрипалів і загибель британської громадянки", – пригадав він.
Після цього Британія налаштована жорстко щодо Росії. Тому намагається будь-які свої відносини з українською владою вибудовувати таким чином, щоб не було витоку інформації до Кремля.
"Британці мають обґрунтоване право вважати, що Єрмак і Шефір на сьогодні досі зберігаючи бізнес-інтереси в Росії, маючи давні бізнес-зв'язки з РФ, можуть стати каналом витоку важливої інформації для Зеленського, яку має Британія", – пояснив журналіст-розслідувач.
Хто міг знати про таємну зустріч Зеленського й шефа MI-6
На думку Дмитра Гнапа, про факт цієї зустрічі знало ширше коло осіб і з боку Британії та України. Втім знали, хто саме бере участь. Але про що вони розмовляли – джерела можуть домислювати, щось переповідати.
Також він відзначив: не виключено, що британці самі могли дещо повідомити джерелам, пресі. Як це сталося нещодавно під час розмови Макрона з Путіним. Тоді президенти Франції та Росії обговорювали отруєння Навального.
"Після цього саме французька сторона організувала витік інформації про ці суто конфіденційні перемовини. Через те, що французів дуже розлютила російська позиція в цьому питанні", – підсумував журналіст.
Дмитро Гнап про можливість закритої зустрічі Зеленського з шефом розвідки Британії: відео