Зустрінемось у новій Білорусі: підприємства країни розпочали нові страйки
У Білорусі деякі компанії оголосили 26 жовтня вихідним днем, ще частина підприємств пішла на "безстрокові канікули". Перед тим у країні розпочався масштабний протест.
Чому компанії оголосили вихідний
Деякі компанії не працюватимуть з технічних причин, інші – через можливі проблеми з транспортом і інтернетом, а також – на знак солідарності з протестувальниками, повідомляє TUT.by.
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Деякі організації заявили, що йдуть у безстрокову відпустку. Коли підприємства відновлять роботу, невідомо.
Зустрінемося вже в новій Білорусі,
– звернувся один з магазинів до клієнтів.
Директор однієї з мовних шкіл наголосив, що день буде неробочим на підтримку громадянського суспільства Білорусі. За його словами, одне підприємство – це крапля в морі, але саме з цих крапель утворюється океан.
Більшість закритих підприємств розташовані у Мінську, проте й організації з інших міст. Зокрема, з Гродно, Вітебська, Бреста, Несвіжа.
Хто оголосив вихідний:
- торгові центри,
- магазини,
- бари та кафе,
- мовні школи,
- тренажерні зали,
- туристичні компанії,
- служби доставки квітів,
- студії дизайну,
- салони краси,
- сервісні центри з ремонту техніки,
- більярдні клуби.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- У Мінську 25 жовтня розпочався масштабний протест. Силовики жорстоко розганяли протестувальників світлошумовими гранатами.
- Також ОМОНівці стріляти у натовп ґумовими кулями. Люди втікали. Вже є перші поранені.
- Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська поставила ультиматум самопроголошеному чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Оскільки влада не виконала умов, білоруси вийшли на масштабний протест.