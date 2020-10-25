У Білорусі деякі компанії оголосили 26 жовтня вихідним днем, ще частина підприємств пішла на "безстрокові канікули". Перед тим у країні розпочався масштабний протест.

Чому компанії оголосили вихідний

Деякі компанії не працюватимуть з технічних причин, інші – через можливі проблеми з транспортом і інтернетом, а також – на знак солідарності з протестувальниками, повідомляє TUT.by.

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Деякі організації заявили, що йдуть у безстрокову відпустку. Коли підприємства відновлять роботу, невідомо.

Зустрінемося вже в новій Білорусі,

– звернувся один з магазинів до клієнтів.

Директор однієї з мовних шкіл наголосив, що день буде неробочим на підтримку громадянського суспільства Білорусі. За його словами, одне підприємство – це крапля в морі, але саме з цих крапель утворюється океан.

Більшість закритих підприємств розташовані у Мінську, проте й організації з інших міст. Зокрема, з Гродно, Вітебська, Бреста, Несвіжа.

Хто оголосив вихідний:

торгові центри,

магазини,

бари та кафе,

мовні школи,

тренажерні зали,

туристичні компанії,

служби доставки квітів,

студії дизайну,

салони краси,

сервісні центри з ремонту техніки,

більярдні клуби.

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