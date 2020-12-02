27-річна жінка зі Стрия звинувачує правоохоронців у зґвалтуванні та у тому, що вони нібито викинули її з вікна квартири на 5 поверсі. Потерпіла навіть розповідає про ймовірних зловмисників, але людей із деякими названими прізвищами нібито взагалі немає серед поліцейських.

Жінка випила із вікна квартири, яку винаймає, 1,5 тижня тому. Про це повідомила її мама, інформує ТСН.

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Матері потерпілої зателефонував співмешканець її доньки, сказав, що та у реанімації. Через кілька днів зі Стрийської лікарні жінку доправили до лікарні Рівного, і тоді вона почала розповідати про знущання поліцейських.

Що розповіла жінка

Вона розказала, що її зґвалтували поліцейські та назвала прізвища й посади своїх кривдників. Нібито двоє з них – керівники місцевого управління карного розшуку.

Дівчина працювала офіціанткою в придорожньому кафе в Стрию і знала поліцейських, оскільки вони нібито "кришують повій".

Мати написала заяву в поліцію. Вона стверджує, що на тілі дочки є сліди побоїв, а сварку у квартирі чув чоловік, у якого дівчина винаймала житло.

Щоправда, журналістам він заявив, що того дня нічого не чув, а в приміщенні жінка була одна.

Що кажуть у поліції

Керівник Стрийського відділу поліції Микола Луговий розповів, що відразу почали перевіряти інформацію про можливий злочин. Виявилося, що перша людина, яку назвала сім'я потерпілих, це справді співробітник поліції, але він же виїжджав на виклик через падіння жінки з вікна.

Посаду, на яку вказує потерпіла, обіймає поліцейський, який цього дня був у відрядженні, інші – не існують узагалі,

– сказав Луговий.

Що відомо про стан жінки

Наразі постраждала перебуває у стабільному стані в лікарні.

Провести медичне дослідження синців і з'ясувати, чи була вона справді зґвалтована, повинні судово-медичні експерти. За словами родичів потерпілої, вони звернулися з такою заявою до поліції кілька днів тому.