Ярослава Леваднюка, який є фігурантом у справі про зґвалтування та катування у Кагарлику, відпустили з-під варти. Запобіжний захід йому змінили на домашній арешт. Таке рішення ухвалила суддя Голосіївського райсуду Києва.

Хоча експертиза встановила й інші факти катування, суддя Колдіна не побачила причин тримати колишнього правоохоронця під вартою. Про це повідомив Андрій Осадчук, депутат від "Голосу".

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Він наголосив, що 2 підозрюваних, які категорично заперечують свою вину, "відпочивають вдома" – попри обіцянки керівництва Нацполіції та МВС про справедливе покарання. Водночас нардеп зауважив, що раніше підозрювані публічно погрожували потерпілій розправою.

Під шумок виборів один з "кагарлицьких катів" виходить з-під варти. Поки увага суспільства прикута до результатів голосування (місцевих виборів – 24 канал), "аваківські орли" та "вовчі суди" роблять свою справу,

– підкреслив Осадчук.

Він також зазначив, що домогтися захисту для потерпілої вдалося лише завдяки суспільному розголосу та депутатській підтримці.

Зґвалтування у Кагарлику: що відомо

У травні 2020 року в Кагарлику, що у Київській області, двоє правоохоронців просто у поліцейському відділку зґвалтували та побили 26-річну місцеву мешканку.

Спочатку підозру висунули 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву та 29-річному оперуповноваженому Сергію Сулимі.

Згодом про підозру повідомили ще двом правоохоронцям. За інформацією слідства, поліцейські Кагарлицького відділку застосовували знущання до різних людей.

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