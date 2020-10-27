Зґвалтування у Кагарлику: одного з фігурантів справи відпустили з-під варти
Ярослава Леваднюка, який є фігурантом у справі про зґвалтування та катування у Кагарлику, відпустили з-під варти. Запобіжний захід йому змінили на домашній арешт. Таке рішення ухвалила суддя Голосіївського райсуду Києва.
Хоча експертиза встановила й інші факти катування, суддя Колдіна не побачила причин тримати колишнього правоохоронця під вартою. Про це повідомив Андрій Осадчук, депутат від "Голосу".
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Він наголосив, що 2 підозрюваних, які категорично заперечують свою вину, "відпочивають вдома" – попри обіцянки керівництва Нацполіції та МВС про справедливе покарання. Водночас нардеп зауважив, що раніше підозрювані публічно погрожували потерпілій розправою.
Під шумок виборів один з "кагарлицьких катів" виходить з-під варти. Поки увага суспільства прикута до результатів голосування (місцевих виборів – 24 канал), "аваківські орли" та "вовчі суди" роблять свою справу,
– підкреслив Осадчук.
Він також зазначив, що домогтися захисту для потерпілої вдалося лише завдяки суспільному розголосу та депутатській підтримці.
Зґвалтування у Кагарлику: що відомо
- У травні 2020 року в Кагарлику, що у Київській області, двоє правоохоронців просто у поліцейському відділку зґвалтували та побили 26-річну місцеву мешканку.
- Спочатку підозру висунули 35-річному начальнику сектору кримінальної поліції Миколі Кузіву та 29-річному оперуповноваженому Сергію Сулимі.
- Згодом про підозру повідомили ще двом правоохоронцям. За інформацією слідства, поліцейські Кагарлицького відділку застосовували знущання до різних людей.