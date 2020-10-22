Зґвалтування у Кагарлику: поліціянти, які бачили злочин, не хочуть давати свідчення
Розслідування вчинених у Кагарлицькому відділку поліції злочинів можуть завершити у жовтні 2020 року. Попри це, досі не зрозуміло, чи дійсно Державне бюро розслідувань зібрало необхідну кількість доказів, аби притягнути винних до відповідальності.
Нинішня ситуація щодо розслідування у Кагарлику викликає занепокоєння, що справу не доведуть до кінця. Про це в ефірі 24 каналу повідомила адвокатка постраждалою Нелі Погребицької – Олена Сотник.
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Чи достатньо доказів у справі
На її думку, адвокати зі свого боку мають право ініціювати слідчі дії. Але чи проводити їх, чи ні – про це повинен говорити слідчий прокурор. Вона зазначила, що хоча й більшість клопотань було задоволено, не можна сказати, що ситуація виглядає позитивно.
На жаль, поліціянти, які могли б дати свідчення, вирішили мовчати,
– ствердила Сотник.
Експертка акцентувала на тому, що більшість людей вдають, нібито вони нічого не бачили, нічого не чули та нічого не знають.
Розслідування не затяглося
За її словами, побоювання є через те, що:
- надали не зовсім об'єктивних адвокатів;
- нібито слідчі дії затягувалися.
Сотник ствердила, що не вважає розслідування затягнутим. Вона сказала: "Коли пан Бабіков говорить, що розслідування затягнулося, то йому треба відкрити кодекс і подивитися. Там зазначено: тяжкі і особливо тяжкі злочини мають тривалий строк розслідування".
Жодного затягування справи немає, такі злочини – це дуже складний процес,
– сказала адвокатка постраждалої.
Також вона додала, що є декілька епізодів, які ускладнили справу. Але водночас вони дали можливість пред'явити підозри іншим поліціянтами. За її прогнозами, на кінець жовтня 2020 року будуть цікаві новини.