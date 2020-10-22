Розслідування вчинених у Кагарлицькому відділку поліції злочинів можуть завершити у жовтні 2020 року. Попри це, досі не зрозуміло, чи дійсно Державне бюро розслідувань зібрало необхідну кількість доказів, аби притягнути винних до відповідальності.

Нинішня ситуація щодо розслідування у Кагарлику викликає занепокоєння, що справу не доведуть до кінця. Про це в ефірі 24 каналу повідомила адвокатка постраждалою Нелі Погребицької – Олена Сотник.

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Чи достатньо доказів у справі

На її думку, адвокати зі свого боку мають право ініціювати слідчі дії. Але чи проводити їх, чи ні – про це повинен говорити слідчий прокурор. Вона зазначила, що хоча й більшість клопотань було задоволено, не можна сказати, що ситуація виглядає позитивно.

На жаль, поліціянти, які могли б дати свідчення, вирішили мовчати,

– ствердила Сотник.

Експертка акцентувала на тому, що більшість людей вдають, нібито вони нічого не бачили, нічого не чули та нічого не знають.

Розслідування не затяглося

За її словами, побоювання є через те, що:

надали не зовсім об'єктивних адвокатів;

нібито слідчі дії затягувалися.

Сотник ствердила, що не вважає розслідування затягнутим. Вона сказала: "Коли пан Бабіков говорить, що розслідування затягнулося, то йому треба відкрити кодекс і подивитися. Там зазначено: тяжкі і особливо тяжкі злочини мають тривалий строк розслідування".

Жодного затягування справи немає, такі злочини – це дуже складний процес,

– сказала адвокатка постраждалої.

Також вона додала, що є декілька епізодів, які ускладнили справу. Але водночас вони дали можливість пред'явити підозри іншим поліціянтами. За її прогнозами, на кінець жовтня 2020 року будуть цікаві новини.

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