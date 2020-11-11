У зґвалтуванні школярки в Рівному поліція підозрює військового. Раніше він вже скоював правопорушення. Чоловіку загрожує 15 років тюрми.

Підозрюваного у резонансному злочині вже затримали й помістили в ізолятор. Про це повідомляє управління Національної поліції в Рівненській області.

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Що відомо про ґвалтівника

Йому лише 21 рік, він – військовослужбовець. Хлопець вже мав проблеми із законом – притягувався за наркотики.

Поліція повідомляє, що він був тверезий – отже усвідомлював, що робить. Але для підтвердження цього факту будуть робити експертизу.

Що відомо про жертву

Це дівчинка. Їй 13 років.