Зґвалтування школярки у Рівному: підозрюють військового
У зґвалтуванні школярки в Рівному поліція підозрює військового. Раніше він вже скоював правопорушення. Чоловіку загрожує 15 років тюрми.
Підозрюваного у резонансному злочині вже затримали й помістили в ізолятор. Про це повідомляє управління Національної поліції в Рівненській області.
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Що відомо про ґвалтівника
Йому лише 21 рік, він – військовослужбовець. Хлопець вже мав проблеми із законом – притягувався за наркотики.
Поліція повідомляє, що він був тверезий – отже усвідомлював, що робить. Але для підтвердження цього факту будуть робити експертизу.
Що відомо про жертву
Це дівчинка. Їй 13 років.
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