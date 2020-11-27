Звання Героя України посмертно присвоїли гендиректору КБ "Південне": Дегтярев помер від COVID-19
Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України гендиректору конструкторського бюро "Південне". 69-річний Олександр Дегтярев помер 24 листопада від коронавірусу.
Звання присвоїли за внесок у розвиток ракетно-космічної галузі
Відповідний указ глава держави підписав 27 листопада. Його оприлюднили на сайті офіційного представництва Президента України.
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"За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю: присвоїти звання Герой України із врученням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу,
– мовиться у тексті указу.
У КБ "Південне" Дегтярев працював з 1975 року
Зазначимо, що у конструкторському бюро Південне Дегтярев працював протягом 45 років. Розпочав він з роботи інженера, а завершив на посаді генерального конструктора – генерального директора підприємства.
Головне про Олександра Дегтярева:
- Олександр Дегтярев народився у 1951 році в Кіровській області Росії.
- Випускник Ленінградського механічного інституту за спеціальністю "Двигуни літальних апаратів", а також економічного факультету Дніпропетровського національного університету.
- Пройшов стажування і навчання в ряді аерокосмічних компаній США та Франції.
- Автор близько 200 наукових публікацій і статей, 50 винаходів і патентів.
- Нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів, медалями Федерації космонавтики СРСР імені академіка Янгеля та імені академіка Пилюгіна, понад 20 медалями Федерації космонавтики СРСР, Росії, України та інших відомств і органів ракетно-космічної сфери.
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