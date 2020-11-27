Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України гендиректору конструкторського бюро "Південне". 69-річний Олександр Дегтярев помер 24 листопада від коронавірусу.

Звання присвоїли за внесок у розвиток ракетно-космічної галузі

Відповідний указ глава держави підписав 27 листопада. Його оприлюднили на сайті офіційного представництва Президента України.

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"За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю: присвоїти звання Герой України із врученням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу,

– мовиться у тексті указу.

У КБ "Південне" Дегтярев працював з 1975 року

Зазначимо, що у конструкторському бюро Південне Дегтярев працював протягом 45 років. Розпочав він з роботи інженера, а завершив на посаді генерального конструктора – генерального директора підприємства.

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