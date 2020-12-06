До парламенту не надходило звернень щодо законопроєктів у межах перемовин у Тристоронній контактній групі та нормандському форматі. Рада може сама напрацювати закони, однак це не буде так результативно.

Так, звернень щодо законопроєктів не було. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Звернень до нас щодо законодавчих ініціатив, які необхідно було б напрацювати в рамках роботи вищезгаданих органів (переговори в нормандському форматі і в ТКГ– 24 канал), не надходило,

– зауважив Разумков.

За словами Разумкова, Рада може сама створити та прийняти "правильні" закони, однак потрібно рухатись в одному напрямку для досягнення миру.

Відтак, як зазначив спікер, якщо парламент буде просто самостійно писати та приймати закони, не корелюючи їх із завданнями, що відстоює Україна в ТКГ, то це будуть просто прийняті проєкти.

Разумков додав, що Україні потрібні не просто закони, а мир, повернення територій і збереження життів.

Зверніть увагу! Наразі частина пунктів у перемовинах ТКГ заблокована. Зокрема, та, що стосується обміну полоненими. Україна подала свій список на звільнення людей, однак Росія затягує процес.

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