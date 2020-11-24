Президент Володимир Зеленський розповів, що вже повернувся до роботи у звичному режимі. Очільник держави поділився робочими планами на тиждень.

Про що говорив Зеленський

Чергове звернення президент опублікував на своїй сторінці у фейсбуці 24 листопада. Про те, що говорив, президент інформує 24 канал.

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Нові законопроєкти

Найближчим часом у парламент низку законопроєктів, які передбачатимуть:

одноразову матеріальну допомогу тим, чия сфера діяльності підпадає під заборону через нові карантинні обмеження. Мовиться про ФОПів та найманих працівників. Вони зможуть отримати по 8 тисяч гривень.

збереження робочих місць – суб'єкти господарювання також отримають одноразову допомогу – 8 тисяч гривень на кожного працівника.

компенсацію виплат за сплату єдиного державного внеску.

анулювання податкового боргу майже 4 мільйонів українцям, які заборгували до 3,6 тисячі гривень.

податкові канікули – підприємці першої групи не сплачуватимуть жодних податків під час посилення карантину.

Дивіться відеозвернення Зеленського:

Відновлення весняних програм

про матеріальу допомогу ФОПам, які мають дітей до 10 років;

компенсація по частковому безробітю;

кредитні канікули програми 5 – 7 – 9.

Зауважимо, Зеленський наголосив, що загалом представники малого та середнього бізнесу вже отримали понад 13 мільярднів гривень.

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