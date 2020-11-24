Радий повернутися до роботи: Зеленський записав чергове відеозвернення
Президент Володимир Зеленський розповів, що вже повернувся до роботи у звичному режимі. Очільник держави поділився робочими планами на тиждень.
Про що говорив Зеленський
Чергове звернення президент опублікував на своїй сторінці у фейсбуці 24 листопада. Про те, що говорив, президент інформує 24 канал.
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Нові законопроєкти
Найближчим часом у парламент низку законопроєктів, які передбачатимуть:
- одноразову матеріальну допомогу тим, чия сфера діяльності підпадає під заборону через нові карантинні обмеження. Мовиться про ФОПів та найманих працівників. Вони зможуть отримати по 8 тисяч гривень.
- збереження робочих місць – суб'єкти господарювання також отримають одноразову допомогу – 8 тисяч гривень на кожного працівника.
- компенсацію виплат за сплату єдиного державного внеску.
- анулювання податкового боргу майже 4 мільйонів українцям, які заборгували до 3,6 тисячі гривень.
- податкові канікули – підприємці першої групи не сплачуватимуть жодних податків під час посилення карантину.
Дивіться відеозвернення Зеленського:
Відновлення весняних програм
- про матеріальу допомогу ФОПам, які мають дітей до 10 років;
- компенсація по частковому безробітю;
- кредитні канікули програми 5 – 7 – 9.
Зауважимо, Зеленський наголосив, що загалом представники малого та середнього бізнесу вже отримали понад 13 мільярднів гривень.
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