Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція
Володимир Зеленський прийшов у Верховну Раду 20 жовтня зі своїм президентським зверненням до парламентарів. Таке послання є традиційним щорічним в Україні ще з 1995 року.
Звернення Зеленського до Ради: онлайн-трансляція
Онлайн-трансляцію звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради України веде 24 канал.
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Зазвичай таке звернення проводять на початку року – до 31 березня. Цього року Володимир Зеленський планував звернутися до парламенту у квітні.
Втім пандемія коронавірусу повністю змінила плани. Тож звернення вирішили проводити ближче до кінця року – 20 жовтня.
Які теми під час виступу порушить Зеленський
- Тривожна COVID-ситуація та дотримання карантинних заходів в Україні.
- Створення "Кримської платформи" для деокупації півострова та захисту прав кримчан.
- Стратегія розвитку економіки Донбасу.
- Перспективи розвитку Збройних сил України.
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Звернення президента у 2019 році
- Минулий рік в Україні припав на процеси зміни влади – з інтервалом трохи більше як у три місяці провели одразу президентські й парламентські вибори.
- Тож новообраний президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом з позачерговим зверненням – 29 серпня, у день складання присяги Верховної Ради 9 скликання.