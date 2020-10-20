Володимир Зеленський прийшов у Верховну Раду 20 жовтня зі своїм президентським зверненням до парламентарів. Таке послання є традиційним щорічним в Україні ще з 1995 року.

Звернення Зеленського до Ради: онлайн-трансляція

Онлайн-трансляцію звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради України веде 24 канал.

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Зазвичай таке звернення проводять на початку року – до 31 березня. Цього року Володимир Зеленський планував звернутися до парламенту у квітні.

Втім пандемія коронавірусу повністю змінила плани. Тож звернення вирішили проводити ближче до кінця року – 20 жовтня.

Які теми під час виступу порушить Зеленський

Тривожна COVID-ситуація та дотримання карантинних заходів в Україні.

Створення "Кримської платформи" для деокупації півострова та захисту прав кримчан.

Стратегія розвитку економіки Донбасу.

Перспективи розвитку Збройних сил України.

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