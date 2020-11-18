Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців із "Феофанії". Тут він перебуває на самоізоляції. Про те, що інфікувався коронавірусом, очільник держави повідомив 9 листопада.

Своє чергове відеозвернення Президент України Володимир Зеленський опублікував 18 листопада на своєму фейсбуці.

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Повторний тест – позитивний

Президент розповів, що зробив повторний тест на COVID-19 – і він позитивний. Володимир Зеленський при цьому почувається добре і залишатися на самоізоляції.

Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щодня працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного (там розташована лікарня "Феофанія" – 24 канал),

– сказав глава держави.

Глава держави зазначив, що з кожним днем почувається все краще і краще, до нього "повернулися запахи, сили, а температура знижується".

Він висловив сподівання, що вже наступне відео записуватиме не з лікарні. Мовляв, він переможе коронавірус, щоб за допомогою українців перемогти "віруси й бактерії, які шкодять Україні багато років поспіль".

"Прізвища цих, до речі, недугів вам добре відомі. Ми обов'язково вилікуємо країну від цієї всієї зарази. Очевидно, що кожна зараза сприйме це на свій рахунок, і на їхніх каналах активізується серіал "У всьому винен Зеленський", – заявив президент.

Про що говорив Зеленський

Останнім часом президент залучає інших чиновників до своїх звернень. Цього разу в обговоренні з ним взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Обговорили декілька ключових тем:

фінансування боротьби з COVID-19,

касові апарати (РРО) для ФОПів,

фінансову допомогу України від МВФ,

підтримку українського бізнесу під час карантину,

порушення карантину вихідного дня з боку бізнесу.

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