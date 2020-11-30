Немає частини кістки, – Балух розповів про реабілітіацію
Володимир Балух розповів, що наразі проходить реабілітацію в одній із київських лікарень. Ексбранця Кремля побили в українській столиці у ніч на 8 вересня
Процес реабілітації потребує дуже багато часу. Про це Балух заявив в інтерв'ю "Цензор. Нет".
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За словами ексбранця Кремля, у лікарні його "дуже пресують". Доводиться щодня на тренажерах ходити по 5 кілометрів, а тоді ще 22 кілометри проїжджати на велосипеді.
Свою реабілітацію Балух порівняв з підготовкою до Олімпійських ігор. Тільки у суботу та неділю чоловік може відпочити.
Після травми Балух відновлює здоров'я.
Я вже звик до того, що немає частини кістки. Спокійно торкаюся голови, мию. Час від часу ввечері мене турбують головні болі. Але я цілий день себе навантажую. Може, це з цим пов'язано. Та й погода змінюється. Досить відпочити, полежати – і біль проходить,
– розповів Балух.
Ексбранець Кремля зізнався, що йому дуже хочеться побачити результат реабілітації. Не повільно, як це відбувається у реальності, а відразу.
Балух розповідає, що наразі вже почав краще ходити. Він розуміє, що "якщо наполегливо працювати, результат прийде".
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