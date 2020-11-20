Звільнення голів ОДА: кого Зеленський залишить на посаді
Голів кількох облдержадміністрацій поки не планують звільняти. Їх робота влаштовує президента Володимира Зеленського.
Кого можуть залишити на посаді
В багатьох регіонах не буде кадрових перестановок на посадах губернаторів. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Інтерфаксу.
До теми Зеленський звільнив голів ОДА трьох областей: деталі
- Залишити планують главу Херсонської ОДА Юрія Гусєва. Принаймні, поки у Херсоні не добудують міст "ХБК-Таврійський".
- Крім цього, Тимошенко припускає, що посаду не втратить глава Полтавської ОДА Олег Синегубов.
Гусєв поки залишається. У нього є і бажання рухатися далі, але він повинен спочатку показати себе в цьому регіоні. По Полтаві немає питань у нас. У всякому разі, поки що, – зауважив Тимошенко.
Кадрові зміни в облдержадміністраціях: що відомо
- Кабмін погодив Сергія Гамалія як кандидата на посаду Хмельницької ОДА.
- Крім того, Зеленський звільнив Олександра Стадника з посади голови Миколаївської ОДА.
- Перед тим президент звільнив очільників Одеської та Івано-Франківської областей. Разом з тим глава держави призначив тимчасових виконувачів обов'язків керівників цих ОДА.
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