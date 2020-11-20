Голів кількох облдержадміністрацій поки не планують звільняти. Їх робота влаштовує президента Володимира Зеленського.

Кого можуть залишити на посаді

В багатьох регіонах не буде кадрових перестановок на посадах губернаторів. Про це заявив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Інтерфаксу.

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Залишити планують главу Херсонської ОДА Юрія Гусєва. Принаймні, поки у Херсоні не добудують міст "ХБК-Таврійський".

Крім цього, Тимошенко припускає, що посаду не втратить глава Полтавської ОДА Олег Синегубов.

Гусєв поки залишається. У нього є і бажання рухатися далі, але він повинен спочатку показати себе в цьому регіоні. По Полтаві немає питань у нас. У всякому разі, поки що, – зауважив Тимошенко.

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