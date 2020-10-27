У Чехії звільнили з посади главу МОЗ Романа Примулу. Це зробили після того, як він відвідав столичний ресторан в день, коли в країні посилили карантин і закрили заклади громадського харчування.

На його місце вже знайшли кандидата Яна Блатного, який вже зустрівся з чеським президентом Мілошем Земаном. Про це повідомили на сайті iDNES.cz.

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Чому звільнили Романа Примулу

Прем'єр Чехії Андрій Бабіш ініціював відставку Романа Примули. Він заявив, що не можна водночас проповідувати воду і пити вино.

Видання Blesk 22 жовтня 2020 року зафіксувало, як Примула відвідував столичний ресторан попри те, що всі заклади громадського харчування в місті зачинили на карантин. Також він був без захисної маски.

Хто новий кандидат

Новий кандидат на місце Примули – Ян Блатний. Він – дитячий гематолог, який спеціалізується на лікуванні дітей з порушеннями крові.



Зустріч Яна Блатного та Мілоша Земена / Фото iDnes

Ян Блатний очолює відділення дитячої гематології та біохімії та є заступником головного лікаря дитячої лікарні у Брно.