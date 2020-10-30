Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Водночас рішення КСУ про декларації та незаконне збагачення мають визнати "нікчемним".

"Проєкт Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" опублікували на сайті Верховної Ради України. Датований документ 29 жовтня, ініціатори його подання – президент Зеленський та низка нардепів.

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Проєкт закону містить дві статті:

"Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах".

"Відновлення конституційного судочинства".

Про рішення КСУ щодо декларування й незаконного збагачення

Президент пропонує визнати рішення Конституційного Суду від 27 жовтня "нікчемним" – таким, яке не буде мати правових наслідків. Адже його ухвалили "в умовах реального конфлікту інтересів".

Адже його ухвалили "в умовах реального конфлікту інтересів". Знову чинними зроблять редакції закону "Про запобігання корупції" та ККУ, які діяли до винесення рішення КСУ.

У пояснювальній записці до законопроєкту написано:

КСУ прийняв рішення без належного обгрунтування та за межами конституційного подання.

Конституційний Суд вдався до маніпуляцій для ухвалення цього рішення.

Раді пропонують прийняти цей закон, щоб "зберегти європейський та євроатлантичний вибір українського суспільства" та "усунути загрозу для національної безпеки України".



Однак як це узгоджується з постулатом Конституції, що рішення та висновки КСУ є обов’язковими, остаточними та не можуть бути оскаржені – поки що не пояснювали.

Про конституційне судочинство та долю Конституційного Суду

Друга стаття президентського законопроєкту пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду, у якому той був на момент ухвалення скандального рішення про незаконне збагачення.

Ба більше, негайно повинна розпочатися процедура відбору нових суддів.

Зауважимо, Конституція містить чіткий перелік підстав для звільнення судді:

Неспроможність виконувати свої обов’язки за станом здоров’я.

Порушення вимог щодо несумісності.

Вчинення істотного дисциплінарного проступку чи нехтування своїми обов’язками.

Подання заяви про відставку.

Змінити склад Конституційного Суду можна тільки за згодою двох третин від конституційного складу суду.



Як цього досягатиме президент і Верховна Рада – наразі не зрозуміло.

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