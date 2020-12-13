Звинувачували у зґвалтуванні: у Британії виправдали чиновника
У Великій Британії завершили розслідування проти депутата парламенту від консерваторів та ексміністра. Політика звинувачували у домаганнях та зґвалтуванні.
Ім'я ексміністра так і не оприлюднили, повідомляє BBC.
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Що відомо про ймовірне зґвалтування
Інциденти стались у період між липнем 2019 року та січнем 2020 у Вестмінстері, Ламбеті та Хекні. Поскаржилась на політика нібито колишня співробітниця парламенту.
Депутата заарештували 1 серпня, однак згодом відпустили під заставу. У поліції зазначили, що докази стосовно справи не підтвердили. Тому подальших заходів не вживатимуть.
Заявниці вже повідомили про таке рішення.
Чи залишиться депутат у політиці
Після оголошення звинувачень консервативну партію закликали виключити депутата зі списків. Однак партія вирішила зачекати завершення слідства.
Проте підозрюваний не брав участь у роботі парламенту з моменту оголошення підозри.
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