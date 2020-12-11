Відома волонтерка та один із головних критиків президента Володимира Зеленського Маруся Звіробій братиме участь у довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі (Івано-Франківська область). Балотуватиметься вона від "Європейської Солідарності" п'ятого президента Петра Порошенка.

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Про рішення приєднатися до "Європейської Солідарності" Маруся Звіробій публічно оголосила на з'їзді цієї політсили. Про це лідер ЄС Петро Порошенко повідомив у телеграмі.

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Вона стане кандидаткою від нашої партії на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді,

– підкреслив політик.

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Чому у 87 окрузі пройдуть довибори

Річ у тім, що колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат. Причина – його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.

Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.

Зауважимо! Справжнє ім'я Марусі Звіробій – Олена Біленька. Докладніше з її біографією можете ознайомитися за цим посиланням.

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