Маруся Звіробій балотуватимуться в Раду: вона приєдналася до команди Порошенка
Відома волонтерка та один із головних критиків президента Володимира Зеленського Маруся Звіробій братиме участь у довиборах до Верховної Ради у 87 окрузі (Івано-Франківська область). Балотуватиметься вона від "Європейської Солідарності" п'ятого президента Петра Порошенка.
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Про рішення приєднатися до "Європейської Солідарності" Маруся Звіробій публічно оголосила на з'їзді цієї політсили. Про це лідер ЄС Петро Порошенко повідомив у телеграмі.
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Вона стане кандидаткою від нашої партії на довиборах народного депутата у 87-му окрузі на Івано-Франківщині. Офіційно виборчий процес ще не стартував, однак її кандидатуру підтримують і партійці, і ветеранські організації, добровольці, які є в нашій команді,
– підкреслив політик.
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Чому у 87 окрузі пройдуть довибори
Річ у тім, що колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат. Причина – його обрали на посаду міського голови міста Надвірна на Івано-Франківщині.
Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області відбудуться 28 березня 2021 року.
Головне про Марусю Звіробій
- Це українська волонтерка, контрактниця ЗСУ, інструктор навчального центру Десантно-штурмових військ.
- Восени 2019 року Маруся Звіробій і нардеп від "Євросолідарності" Софія Федина провели спільний стрім. Під час нього вони з критикою накинулися на президента Володимира Зеленського після його поїздки на передову. Використовували навіть ненормативну лексику. Зокрема, зазначали, що там "може зірватися граната, а ще там обстріли бувають". Сам Зеленський під час тієї поїздки провів жортску розмову з військовими. Усі деталі – за цим посиланням.
- Згодом Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепки від ЄС Софії Федини та Марусі Звіробій.
- Державне бюро розслідувань, зі свого боку, скерувало до ГПУ проєкт повідомлення про підозру та проєкт подання на зняття депутатської недоторканості з Федини. Її дії кваліфікували за статтею про погрозу вбивством щодо президента.
- Служба безпеки теж взялася за висловлювання Федини та Звіробій у бік Зеленського
- 6 лютого 2020 року представники ДБР вручили Звіробій підозру щодо "погроз вбивством у бік президента".
- У травні Печерський райсуд Києва повернув прокурорам клопотання про продовження запобіжного заходу Звіробій. Це означає, що будь-які обмеження щодо неї скасовано. Попереднім запобіжним заходом для волонтерки було особисте зобов'язання. Також Маруся Звіробій повинна була впродовж двох місяців носити електронний браслет.
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