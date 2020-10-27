У Житомирі жінка, тримаючи за задні лапи цуценя, звісила його з вікна багатоповерхівки головою вниз. Згодом власниця тварини кілька разів сильно трусила ним. Собака в цей час несамовито скавучала від болю і пручалася.

Сусіди жінки кажуть, що тварина вже чимало пережила, бо жінка й раніше знущалася із песика. Власниця тварини, за їхніми словами, часто зловживає алкоголем. Зоозахисники ж наголошують, що її неодмінно треба покарати належним чином. Про це повідомляє місцеве видання "Житомир Інфо".

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Серце холоне від побаченого, а вона це робить своїми руками,

– написала авторка публікації.

Дивіться відео знущань з цуценяти в Житомирі:

Що тепер буде з цуциком

Після розголосу волонтери приїхали на місце, дізналися номер квартири та викликали поліцію. Двері відчинив чоловік, який назвався власником помешкання. Спершу він спростовував усі звинувачення, але через кілька хвилин зізнався, що "господарі" начебто так хотіли налякати тварину.

Згодом до помешкання зайшли правоохоронці і виявили там жінку, яка тримала на руках цуценя. Вона стверджувала, що собака нібито сама вилізла у вікно.

Песика вже забрали волонтери, які повезли його на огляд до ветеринарної клініки. Результати мають передати у правоохоронні органи.



Песика забрали волонтери / Фото "Житомир Інфо"



У квартирі знайшли биту, від якої, можливо, страждав і собака / Фото "Житомир Інфо"

Зверніть увагу! Закон про жорстоке поводження з тваринами, зокрема, забороняє їхнє каліцтво, вбивство, нацьковування тварин одна на одну чи публічні заклики до жорстокого поводження з ними. Карається злочин обмеженням волі до трьох років.



Якщо ті ж дії здійснені у присутності неповнолітнього, покарання передбачає позбавлення волі до 5 років. Натомість якщо вони вчинені до кількох тварин, групою осіб або з особливою жорстокістю, то покаранням є ув'язнення на термін від 5 до 8 років.

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