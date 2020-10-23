Причини катастрофи АН-26 під Харковом вже встановлені. Втім, доповідь щодо трагедії, найімовірніше, озвучать на засіданні уряду.

Про це заявив на брифінгу голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем'єр Олег Уруський, передає "РБК-Україна".

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Єдине, про що він зумів відзвітувати на цей момент, це те, що:

Причини трагедії встановлені.

Всі організаційні заходи здійснені – йдеться про поховання загиблих курсантів та виплати.

Комісія здійснить свою доповідь на наступному тижні на засіданні уряду. Після чого буде організований брифінг для журналістів, де ми детально про все розповімо,

– уточнив урядовець.

Засідання Кабміну відбудеться 28 або 29 жовтня.



Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу

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