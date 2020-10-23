Звіт по авіакатастрофі АН-26 озвучать на засіданні уряду
Причини катастрофи АН-26 під Харковом вже встановлені. Втім, доповідь щодо трагедії, найімовірніше, озвучать на засіданні уряду.
Про це заявив на брифінгу голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віцепрем'єр Олег Уруський, передає "РБК-Україна".
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Єдине, про що він зумів відзвітувати на цей момент, це те, що:
- Причини трагедії встановлені.
- Всі організаційні заходи здійснені – йдеться про поховання загиблих курсантів та виплати.
Комісія здійснить свою доповідь на наступному тижні на засіданні уряду. Після чого буде організований брифінг для журналістів, де ми детально про все розповімо,
– уточнив урядовець.
Засідання Кабміну відбудеться 28 або 29 жовтня.
Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу
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