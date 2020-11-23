Кількість випадків порушення бойовиками перемир’я на Донбасі останнім часом дещо зросла. В ОБСЄ наголошують, що пересування цивільних осіб через лінію зіткнення і далі обмежене. А від початку 2020 року сягає на Донбасі загинули 18 мирних жителів, ще 85 – отримали поранення.

Порушення військами окупанта режиму тиші

Від початку дії перемир’я на Донбасі безпекова ситуація залишається відносно спокійною. Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

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Хоча кількість порушень дещо зростає.

У період із 2 до 15 листопада спеціальна моніторингова місія зафіксувала 469 порушень режиму припинення вогню, 238 було за попередній двотижневий період,

– йдеться у повідомленні.

Блокування КПВВ та обмеження пересування

В ОБСЄ зауважили, що пересування цивільних через лінію зіткнення і далі залишалось обмеженим. Єдиними можливими пунктами пропуску для людей залишалися Станиця Луганська та Новотроїцьке – Оленівка. Там СММ фіксувала переміщення обмеженої кількості цивільних осіб в обох напрямках.

Також у місії розповіли про 8 випадів обмеження свободи пересування на місцях. Усі обмеження сталися в непідконтрольних урядові районах. БПЛА СММ зазнавали впливу перешкод сигналу (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння) у 15 випадках під час польотів з обох боків лінії зіткнення.

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Жертви та постраждалі серед цивільного населення

Спостерігачі підтвердили повідомлення про 11 жертв серед цивільного населення. Загалом від початку 2020 року загинули 18 загиблих цивільних, ще 85 отримали поранення.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим повного та всеохопного припинення вогню. Українська сторона його дотримується, а окупанти постійно порушують.