Журналісти опублікували записи розмов у кабінеті голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Друга частина розмов доводить зв'язки суду з оточенням Володимира Зеленського, зокрема тогочасного голови ОПУ Андрія Богдана.

Під час роботи над своїм фільмом "Нарадча кімната-2" журналісти проаналізували майже дві тисячі годин записів із кабінету голови ОАСК, повідомляє "Слідство.Інфо".

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Обговорення до виборів президента

Як свідчать записи, Павло Вовк разом зі своїми колегами обговорював Володимира Зеленського ще задовго до президентських виборів.

Тоді судді висміювали манеру розмови шоумена й казали, що навіть на телеканалі Коломойського він поводився, як "лох, який нічого не петрає в економіці".

Втім з наближенням виборів і зростанням шансів Зеленського на перемогу ситуація почала плавно змінюватися. Зокрема, Вовк говорив про "подарунок для майбутнього президента" – скасування заборони на показ фільм "Свати".

Знайомство з Богданом

Перед самим голосуванням у першому турі, у березні 2019 року, Павло Вовк вже хвалився, що зміг познайомитися з близьким оточенням президента. Конкретно він говорив про "Андрюху".

Андрюха Богдан… Він заступник керівника штабу. Він розповів, що "Зеленому" вже пропонували космічні… Він відповів: "пішли на*уй",

– поділився Павло Вовк.

Згодом до голови ОАСК звернувся давній знайомий – колишній суддя, який хотів примкнутися до команди Володимира Зеленського. Вовк зі свого боку зателефонував новому знайомому в "ЗеКоманді" й порадив людину в команду.

Які ще рішення виносив ОАСК

Також судді обговорювали й питання надання томосу для Православної церкви України й рішення на користь Російської православної церкви в Україні.

Після поїздки на Афон суддів щиро дивувало, що в Греції навіть росіяни підтримували створення ПЦУ. Самі ж вони дотримувалися протилежної позиції.

Фільм про розмови в кабінеті голови ОАСК Вовка: дивіться відео